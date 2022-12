Ce a aflat Ramona Olaru de la magician după ce i-a spart chitara de cap? Robert Tudor a simțit pe pielea lui furia asistentei de la ”Neatza cu Răzvan și Dani”, dar…

Cu ocazia evenimentului de lansare a filmului „Ramon”, al cărui protagonist este Pavel Bartoș, prietenul Robert Tudor a venit la susținere. Așa cum se autodescrie în interviul exclusiv, acordat pentru CANCAN.RO, cel mai cunoscut magician al României s-a prezentat cu umorul la purtător, dar mai puțin energic decât poate fi văzut la televizor. Tot despre ce se întâmplă în aparițiile de pe sticlă a vorbit Robert Tudor și în cadrul interviului, unde a elucidat întâmplarea dintre el și Ramona Olaru, când asistenta a ales să îl pedepsească lovindu-l cu o chitară în cap.

La momentul respectiv, magicianul invitat în emisiunea matinală a insistat asupra subiectului relațiilor pe care Ramona Olaru le-a avut. Iritată de discursul lui Robert Tudor, asistenta a ripostat și l-a lovit în figură cu o chitară pe care o ținea în mână. Comediantul nu s-a oprit, ba din contră. Înțepăturile s-au întețit, iar războiul televizat a făcut deliciul publicului. Dedesubturile sunt dezvăluite acum de către Robert Tudor, care explică de ce s-a ajuns la asemenea manifestări, dar și cum au reușit protagoniștii să soluționeze „conflictul”.

Autoporterul celui mai cunoscut magician din România: „Sunt un tip emotiv, emoționat, rușinos, vreau să stau cât mai retras!”

CANCAN.RO: Ești obosit sau cel de la televizor este doar un personaj?

Magicianul Robert Tudor: Nu, domnule, eu mă rezerv pentru momentele alea, că aici nu sunt plătit. Sunt fel și fel de oameni, unii oameni care când sunt pe scenă sunt altcineva, cum sunt eu. Dar în restul timpului nu mai sunt ăla pe care îl vezi la televizor. Dar toate alea pe care le vezi acolo eu le gândesc cu mult timp înainte.

CANCAN.RO: Deci sunt niște momente repetate fix ca la teatru!

Magicianul Robert Tudor: Acolo, da, evident. Dar acum sunt un tip emotiv, emoționat, rușinos, vreau să stau cât mai retras. Așa sunt eu, mi-e frică de oameni. Aia e forma mea de exteriorizare, atunci eu răbufnesc.

Robert Tudor, mesaj important pentru Ramona Olaru: „Tu mai mult lungești calvarul!”

CANCAN.RO: Spre exemplu, tu știi ce se va întâmpla în următoarea ta apariție la „Neatza”, adică cine va fi invitat și cu cine vei interacționa?

Magicianul Robert Tudor: Deja mi-am construit personajul, o să fiu psiholog în relații. Și ai nevoie de echilibru, de înțelegere și ai nevoie de comunicare, pentru că altfel o iei razna. Și o să vorbesc foarte mult cu Ramona Olaru, o să îi zic «bă, dacă te-ai certat o dată, de două ori, de trei ori, înseamnă că e o relație toxică și îți face rău», o să îi zic ei în față, «tu mai mult lungești calvarul».

CANCAN.RO: A fost pe bune când te-a lovit cu chitara?

Magicianul Robert Tudor: Eu am vorbit după cu ea, i-am zis «bă, ce s-a întâmplat?». Că normal dacă ești un om profesionist poți să treci mai departe. În ziua aia a avut un moment mai delicat și am înțeles-o foarte bine, este o fată extraordinară. Dacă vorbești cu oamenii, dacă există comunicare într-o relație, poți să te înțelegi. M-am dus la ea și am întrebat-o ce s-a întâmplat. Mi-a zis «iartă-mă, am fost încărcată», ea era încărcată dinainte și de aia. A fost real și eu i-am zis câteva.

CANCAN.RO: Ce m-a surprins a fost că nu te-ai potolit, ai ținut-o pe a ta!

Magicianul Robert Tudor: Nu înțelegeam de ce, că normal mergi mai departe. Îmi plac emisiunile care sunt live, că acolo nu poți să tai.

