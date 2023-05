Primele declarații ale Magdalenei, presupusa iubită a lui Dinu Maxer: ”Nu avem de ce să ne ferim”

Dinu Maxer este mai hotărât ca niciodată să-și refacă viața sentimentală! Artistul a încercat să-și facă o nouă iubită, imediat după divorțul de Deea, însă nu i-a reușit. Acum, s-a zvonit că a petrecut weekendul la mare alături de o altă femeie deloc străină de camerele de filmat! Care este, de fapt, adevărul?

Dinu Maxer a dat-o uitării pe Deea, la scurt timp după divorț. Bruneta și-a refăcut viața și este mai fericită ca niciodată alături de noul iubit, Robert, un tânăr de 30 de ani. Nici Dinu n-a stat departe de fiorul iubirii, așa că a încercat să o „cunoască” pe Ada. Lucrurile n-au stat atât de bine pe cât se aștepta, iar bruneta i-a dat papucii, motivul fiind simplu: nu suportă presiunea mediatică la care este supusă.

„Vreau să spun că acest val mediatic care m-a copleșit, informații eronate, comentarii răutăcioase, în care am fost acuzată că i-am fost amantă, m-au făcut să iau această decizie. Am decis că nu pot să îmi asum această lume în care ești expus mereu, iar în urmă cu două zile am luat hotărârea să nu ne mai continuăm întâlnirile. Vreau să specific că eu pe Dinu l-am cunoscut că fiind un bărbat singur, deja anunțase public divorțul, ne-am cunoscut într-un grup de prieteni comuni”, a declarat Ada, pentru Spynews.

Tot sursa citată a dezvăluit că artistul a petrecut weekendul trecut, la mare, în compania unei prezențe feminine. Misterul a fost deslușit, la fel și identitatea brunetei misterioase cu care Dinu și-a petrecut timpul pe litoralul românesc. Este vorba despre actrița Magdalena Chihaia, cea care i-a lăsat cu gura căscată pe Mihai Bendeac, Cheloo și alți oameni de televiziune. Nu este o persoană străină de camerele video și nici de aparițiile pe micile ecrane. Problema ar fi alta: Magdalena a negat zvonurile!

Ce spune presupusa „iubită” a lui Dinu Maxer despre relația dintre ei

Bruneta spune că nu este împreună cu Dinu Maxer, dar recunoaște că au o relație strânsă de prietenie. Cei doi sunt parteneri atunci când vine vorba de diferite planuri profesionale, însă „colaborarea” lor s-ar încheia în acel punct. „Nu, nu sunt împreună cu Dinu! Suntem prieteni și ne înțelegem perfect. Dacă am fi fost ați fi știut. Da, am trecut printr-un divorț, în urmă cu mai mulți ani, iar acum sunt pregătită sufletește și mental să îmi refac viața personală. Adică, nu mă mai gândesc neapărat la căsătorie, am trecut pe acolo și știu cum este. Însă cred că persoana potrivita pentru mine, acel bărbat puternic care să-mi respecte profesia o să apară cât de curând”, a recunoscut actrița, pentru Click.ro

De asemenea, vedeta susține că nu este pentru prima dată când se află în compania lui Dinu Maxer. Au participat la diferite emisiuni împreună, sunt prieteni și se înțeleg de minune.

„Înainte de toate mă surprinde faptul că se scrie acum despre acest lucru având în vedere că eu și Dinu am făcut postări împreună încă de când am lansat melodia „S-a furat mireasa”. Am fost la emisiuni împreună și nu avem de ce să ne ferim. Suntem prieteni și ne înțelegem foarte bine. De o perioadă scurtă, Dinu a intrat în lumea latino, așa că o să ne vedeți destul de des împreună. Mai ales că noi avem proiecte împreună: cel cu mireasa, pe parte de MC la evenimente și multe altele, pe care le veți afla pe parcurs.

După cum bine știți muzica latino se dansează în doi. Am fost la un festival de bachata în Mamaia, în acest weekend, unde am fost primiți cu brațele deschise și am dansat foarte mult. Consider că cine a „ciripit” trebuia mai întâi să ne întrebe și pe noi care este adevărul și apoi să comenteze”, a mai spus Magdalena, pentru sursa menționată.