Primele declarații ale ”medicului” cu 8 clase: ”Am dat documentele originale cu tot cu parafă unui avocat”

După scandalul monstru în care este implicat, ”medicul” cu opt clase se apără și face primele declarații în legătură cu întreaga situație.

Presa a explodat atunci când jurnaliștii de la Libertatea au scris că timp de un an, un fals medic de chirurgie plastică a lucrat la clinici din Bucureşti şi a operat zeci de oameni, sub un nume fals. El a ajuns să opereze fără însă a avea studii de medicină, iar sub numele de Matthew Mode, a lucrat la clinicile Monza, Euromedical, Prestige, MH Medical Group.

Matthew Mode s-ar numi de fapt Matteo Politi, un italian din Veneţia, cu doar 8 clase absolvite. În 2011, a primit o sentinţă de un an şi jumătate în Italia, cu suspendare, după ce a mințit timp de mai mulţi ani că e medic și a profitat că avea acelaşi nume de familie cu al unui cardiolog cu reputaţie din Modena, respectiv Luigi Vincenzo Politi.

Acum însă ”medicul” cu opt clase se apără și face primele declarații în legătură cu toată situația scandaloasă în care se află.

„Lucrurile despre care mass-media scrie în momentul de față sunt cele care s-au întâmplat în Italia, acolo unde cazul a fost închis și de acolo au plecat toate poveștile. Când am venit în România, am dat documentele originale cu tot cu parafă unui avocat care, plătit cu o sumă considerabilă, a întreprins toate procedurile necesare pentru ca toate hârtiile mele să fie recunoscute și au fost astfel obținute toate avizele de către ministerele aferente, cărora le-am plătit chitanțe și, astfel, mi-au eliberat toate documentele și actele pentru a lucra în România. După aceea, avocata mi-a zis că am toate actele necesare pentru a profesa în România. Pot folosi numele de Matthew Mode, am primit o scrisoare de la un notariat din România care îmi permite să folosesc acest nume” a povestit Matteo Politi pentru spynews.ro.

Ce reacție a avut Sorina Pintea, ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Sorina Pintea, a anunțat, marți, că un fals chirurg italian a fost depistat în România, bărbatul operând în mai multe clinici private fără a avea însă dreptul de liberă practică, ci doar o parafă. Sorina Pintea a spus că momentan nu știe de ce respectivul cetățean a fost angajat fără a avea drept de liberă practică.

„Eu am aflat în această dimineață, din presă. Ministerul Sănătății nu a fost întrebat, dar pot să vă spun că Ministerul Sănătății nu a dat echivalarea acelei diplome. Fără acea echivalare, nu putea să obțină de la Colegiul Medicilor avizul de liberă practică. Direcția de Sănătăte Publică a dat un document pentru codul de parafă, vom vedea exact ce s-a întâmplat. Eu am aflat din presă, nici măcar nu am fost întrebați oficial despre acest aspect.

Un medic este angajat într-un spital, public sau privat, nu contează, pe baza unor documente, printre care și certificatul de liberă practică, diploma echivalată, asta înseamnă că a fost lăsat ilegal să opereze, pentru că nu poți opera doar cu un cod de parafă, ai nevoie de mai multe documente. Ministerul Sănătății, Centrul de Resurse Umane, trimite la universitățile pe care medicul spune că le-a absolvit documente, trimite la Ministerul Sănătății, cu această echivalare, cu codul de parafă. Cei care l-au angajat l-au angajat ilegal, dar și aici va trebui să vedem. Colegiul Medicilor nu a dat aviz de liberă practică, am discutat în această dimineață„, a declarat ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății a declanșat o anchetă în acest caz: „Binențeles că va face asta (o anchetă -n.r.) pentru că a operat un an de zile în spitale private. Vrem să vedem cum a operat. (…) Nu a adus toate documentele. Ministerul Sănătății a analizat documentele pe care le-a adus, de fapt nu le-a adus personal, a avut o împuternicire avocațială, o doamnă avocat, am înțeles, și pentru că nu avea toate documentele nu a primit avizul, adică echivalarea diplomei. Nu am de unde să știu (câți oameni a operat -n.r.)”.