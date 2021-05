Primele declarații ale Monicăi Anghel, după moartea fostului ei soț: ”Ultima oară când am vorbit, dădea semne că își va reveni”

Medicul estetician Andrei Carandino, în vârstă de 61 de ani, s-a stins din viață din cauza unor probleme cardiace mai vechi. Monica Anghel, fosta lui soție, și-a exprimat regretul și a oferit primele declarații după anunțul trist.

Andrei Carandino și Monica Anghel au fost căsătoriți timp de 11 ani. Fostul soț al artistei era specialist în chirurgie plastică-microchirurgie reconstructive, dar și doctor în știinte medicale. În 2005, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate însă au rămas prieteni.

Ambii s-au recăsătorit, dar n-au încetat niciodată să păstreze legătura. Monica Anghel se înțelegea bine și cu soția lui Andrei Carandino, care profesa în același domeniu.

”Am fost la Andrei și Ingrid Carandino, care-mi sunt foarte buni prieteni, sunt medici esteticieni și am încredere deplină în ei. Am și cumpărat o fiolă de botox și Andrei s-a uitat la mine și mi-a zis să mă încrunt, am făcut în toate felurile, după care mi-a zis să plec, că nu-mi trebuie așa ceva. O să vedem. Dacă, la un moment dat, o să mi se năzare să fac lucrul ăsta, o să-l fac”, dezvăluia artista în urmă cu câțiva ani.

”Dădea semne că își va reveni”

Înainte ca medicul estetician să se stingă din viață, Monica Anghel a vorbit cu fostul ei soț și părea să-și revină. Din păcate, însă, boala l-a învins. Artista și-a exprimat regretul, dar a vrut să păstreze discreția și nu a oferit prea multe informații.

”Ultima oară când am vorbit cu el, dădea semne că își va reveni, erau semne bune când am stat de vorbă. Din păcate, a făcut o decompensare și a murit. Nu pot să dau prea multe detalii, nu ar fi elegant din partea mea să spun anumite lucruri. Soția lui, Ingrid, este cea care trebuie să vorbească și mă îndoiesc că este momentul oportun pentru asemenea lucruri”, a declarat Monica Anghel pentru Fanatik.