Primele declarații ale tatălui adoptiv al Sorinei, fetița luată cu mascații: “Când am văzut că e de etnie romă am zis: ‘Doamne, ce..'”

Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei, fetiţa de opt ani care a fost luată cu forţa de mascaţi din familia la care stătea, a făcut primele declarații și a mărturisit că au urmat toţi paşii impuşi atât de legea americană, cât şi de cea românească. Când a auzit că Ramona este de etnie romă, s-a bucurat foarte tare, pentru că va locui la New York, acolo unde nu contează culoarea pielii.

Gabriel Săcărin, inginer din Craiova stabilt de ani buni la New York, a povestit că au început procedurile pentru a adopta un copil din România în urmă cu patru ani. „În urmă cu patru ani, am hotărât să adoptăm un copil din România. Am urmat toţi paşii impuşi de lege, ceruţi de autorităţile americane, dar şi de cele române. Statul american nu-ţi permite să înfiezi un copil până când nu eşti verificat la sânge. Când am văzut că Sorina este de etnie romă, am zis: «Doamne, ce noroc are acest copil pentru că va ajunge la New York, unde culoarea nu contează». Am venit în România, am mers la Baia de Aramă şi m-am întâlnit cu copilul de 16 ori, dar angajata statului român care ar fi trebuit să mă susţină a pus familiei mele piedici de fiecare dat”, a declarat, pentru adevarul.ro, Gabriel Săcărin, tatăl adoptiv al Sorinei.