Primele declarații făcute de Brigitte Năstase după ce s-a căsătorit a patra oară!

Brigitte și Cornel și-au unit destinele în fața Lui Dumnezeu, iar religia brunetei le-a permis să facă acest lucru sub forma unei cununii religioase, recunoscută ca o căsătorie.

La scurt timp de la cererea în căsătorie pe care a primit-o în Viena, de la iubitul tinerel, Brigitte Sfăt și-a unit destinele cu acesta, în mare secret.

„Noi ne-am dorit să cumpărăm verighete, noi suntem amandoi penticostali şi pastorul bisericii noastre ne-a făcut deja binecuvântarea, pentru a avea această relaţie. În momentul în care ne-am mutat împreună, pastorul bisericii noastre ne-a oficializat, ne-a făcut binecuvântarea relaţiei noastre, adică noi în faţa Lui Dumnezeu suntem ca şi căsătoriţi.

Nu am dorit să facem acest pas şi să ne mutăm împreună, decât atunci când vom fi binecuvântaţi în faţa lui Dumnezeu şi am primit această binecuvântare şi atunci am considerat că trebuie să purtăm şi acest semn (n.r. verighetele).

Eu am fost plecată ieri după marfă la una dintre firmele mele şi de comun acord am luat de la o firmă de acolo, pentru că nu se găsesc în România, verighetele pe care ni le doream şi pe care în urmă cu două luni, le văzusem într-un loc şi am zis că dacă ar fi vreodată să ne căsătorim şi să facem acest pas, vom lua aceste verighete”, a spus Brigitte Sfăt.

Și Ilie Năstase s-a logodit cu noua iubită

Ilie Năstase pare dispus să se recăsătorească după divorțul de Brigitte. Recent, senzuala brunetă care l-a cucerit pe celebrul „Nasty” a apărut pe deget cu un super-inel, astfel că nu este exclus ca, în viitorul apropiat, să asistăm chiar la o nuntă.

Ioana a etalat bijuteria cu ocazia unei ieșiri în oraș alături de iubitul ei și de câțiva prieteni. Bruneta poartă cu mândrie inelul și visează, foarte probabil, să ajungă în fața altarului alături de actualul partener.