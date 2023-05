Primele imagini cu fiica Ginei Pistol și a lui Smiley, de la nuntă! Micuţa Josephine o adevărată prinţesă

Pentru Gina Pistol şi Smiley, ziua de 27 mai va fi întotdeauna o dată specială. În această zi, cei doi şi-au unit destinele înconjuraţi de prieteni şi de familie. 300 de invitaţi le-au fost alături, însă de departe cea mai importantă persoană prezentă a fost fiica lor. Recent, artistul a publicat prima imagine cu micuţa Josephine. În descrierea fotografiei, cântăreţul a transmis şi un mesaj emoţionant!

Ieri a avut loc cel mai aşteptat eveniment din lumea showbiz-ului. Smiley şi Gina Pistol s-au căsătorit într-un cadrul de poveste la Palatul Snagov. (VEZI TOATE DETALIILE AICI)

La doar câteva ore după ce petrecerea s-a încheiat, Gina Pistol și Smiley au transmis primele reacţii prin intermediul reţelelor de socializare. Vedeta de la Chef la cuţite le-a mărturisit fanilor că nunta lor a fost un vis frumos care s-a trasformat în realitate. Tot ce şi-a dorit s-a întâmplat şi cu siguranţă nu va uita niciun moment.

Smiley a publicat prima imagine cu fiica sa de la nuntă!

La rândul lui și Smiley a ținut să mulțumească tuturor celor care le-au fost alături în cea mai importantă zi din viaţa lor. De asemenea, artistul a ţinut să le dezvăluie celor care îl urmăresc faptul că în următoarele zile atât el, cât şi soţia lui vor fi absenţi din mediul online deoarece au nevoie de puţină linişte.

CITEŞTE ŞI: CHEF FLORIN DUMITRESCU A DAT VERDICTUL! CE SPUNE DESPRE SARMALELE DE LA NUNTA GINEI PISTOL CU SMILEY

Fanii nu au putut să nu observe că printre fotografiile pe care acesta le-a publicat a apărut şi micuţa Josephine. Micuţa, a fost îmbrăcată ca o prințesă, cu o rochiţă roz, iar din mână nu i-a lipsit jucăria preferată. Smiley apare cu un zâmbet larg pe faţă în timp ce îşi ţine fiica în braţe, iar lângă ei se află Gina Pistol care îi priveşte emoţionată.

„Mulţumim tuturor şi fiecăruia dintre voi în parte! Ne-aţi făcut ziua perfectă cu mesajele voastre, cu prezenţa, cu zâmbetele, cu susţinerea!

Doamna Smiley, vă mai fac un dans şi azi??? Am închis desfăşurătorul, gata cu listele? Au mai rămas nişte sarmale de la party, că tare bine ne-ar prinde azi:) S-a terminat tortul? Tot-tot, toate cele 5 etaje??? Nu mai avem pentru azi măcar parterul?:) Mai avem vreun interviu de dat? Nu? Atunci merg să-i răspund lui Josephine, că are multe întrebari despre ce am făcut noi atâtea ore şi de ce am ajuns aşa târziu acasă 😎 Noua familie Maria intra într-o pauza vocală şi de social media câteva zile pentru refacere! Scuzaţi liniştea, vă rugam, dar face bine din când în când. 😴”, a transmis Smiley pe pagina sa de Instagram.