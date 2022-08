Primele imagini cu locația în care se va desfășura nunta lui George Simion

Liderul AUR, George Simion (35 de ani), va avea ceremonia religioasă la sfârșitul acestei săptămâni. Politicianul își va uni destinele cu partenera lui de viață, pe nume Ilinca Munteanu (24 de ani). Avem primele imagini cu pregătirile locului în care se va desfășura întregul eveniment.

George Simion este în ”focuri mari”, deoarece urmează unul dintre cele mai speciale momente ale vieții sale, unirea destinelor dintre el și iubita sa, Ilinca.

Nunta lui George Simion și a Ilincăi va avea loc în weekendul acesta în satul Oveselu, comuna Măciuca, județul Vâlcea. Pregătirile marelui eveniment, ce va avea loc în aer liber, au început deja și se lucrează intens la amenajarea bisericii în care cei doi își vor uni destinele. Pe terenul cu gazon natural, de o capacitate foarte mare, vor fi amenajate și locuri de joacă pentru copii. Aceștia se vor putea plimba cu poneii.

Când va avea loc nunta lui George Simion

Cununia civilă a lui George Simion și a Ilincăi Munteanu va avea loc vineri, 26 august. A doua zi, 25 august, va avea loc și cununia religioasă, atunci când liderul AUR își va uni destinul cu Ilinca, în fața lui Dumnezeu, în cadrul bisericii din satul Oveselu. CANCAN.RO are imagini în exclusivitate cu biserica, poneii, dar și întregul spațiu unde se va desfășura nunta politicianului. Fotografiile pot fi urmărite în galeria noastră FOTO.

Mai mult, Arhiepiscopul Tomisului, ÎPS Teodosie, alături de ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, vor oficia slujba de cununie a liderului AUR, George Simion cu Ilinca Munteanu.

Modul unic în care George Simion a cerut-o în căsătorie pe Ilinca

George Simion s-a gândit să îi ceară mâna Ilincăi într-un mod special. Cei doi se aflau în trafic, Ilinca Munteanu era la volan, iar politicianul pe scaunul din dreapta al șoferului. Liderul AUR a vorbit cu oamenii legii pentru a-l ajuta să oprească mașina condusă de partenera sa, iar atunci a fost momentul când acesta s-a pus în genunchi, a cerut-o în căsătorie și i-a oferit inelul.

”Nu mă aşteptam la asta, să mă ceară în căsătorie, este atât de amuzant momentul în sine… Ne-a oprit poliţia, ne-a cerut buletinele, eu nu prea am treabă cu şofatul, el m-a pus să filmez, m-am gândit live pe Facebook, gata, se întâmplă ceva rău. Domunul poliţist zice „Domnişoara Ilinca, din partea domnului Simion, aveţi un cadou”.

Eu în momentul acela am lăsat mâinile aşa, nu am mai avut nicio reacţie, mi-am muşcat buza atât de rău, am văzut şi poliţistul şi o maşină care ne filma, zic Doamne… Da, normal că s-a pus în genunchi. Părinţii mei au reacţionat foarte bine, normal, eu sunt lânga George din 2019, din campanie”, a declarat Ilinca Munteanu, pentru România TV.

Sursă foto: Arhivă CANCAN