Maria Constantin și Robert Stoica au decis când vor face nunta. Când va îmbrăca interpreta de muzică populară rochia de mireasă

Maria Constantin (35 de ani) este în culmea fericirii! Interpreta de muzică populară și Robert Stoica au hotărât când vor face nunta, după doi ani de relație. Marea întrebare a venit chiar când cei doi se aflau la Splash! Vedere la apă.

Interpreta de muzică populară și iubitul ei au decis când vor merge la altar să spună cel mai hotărât „da”. După cum a dezvăluit artista, va îmbrăca rochia de mireasă în luna iulie a anului 2023. Până acum, nu au stabilit în detaliu data sau locația, după cum abia a fost cerută în căsătorie.

„La anul va fi sigur nunta, probabil în luna iulie, dar nu am stabilit pentru că abia am ajuns pe acasă, cu evenimentele dintr-o parte în alta și este destul de dificil. Momentan, nu am avut timpul și răgazul să mergem la o locație, să vedem”, a mărturisit Maria Constantin la Antena Stars. (CITEȘTE ȘI: Maria Constantin dezvăluie ce și-ar fi dorit să facă dacă nu i-ar fi creionat părinții parcursul profesional: ”Acest vis s-a spulberat!”)

Robert Stoica a cerut-o pe Maria Constantin chiar la Splash! Vedete la apă: „Nu mă așteptam nici măcar o secundă ”

După un an de locuit împreună, Robert Stoica și-a făcut curaj să o ceară în mare fel de iubita lui de soție. Viitorul ei soț a venit la Splash! Vedete la apă cu un buchet de trandafiri și cu inelul cu care a pus marea întrebare. Concurenta de la emisiunea Antenei 1 nu se aștepta ca partenerul să facă acest gest care a fost văzut după aceea de întreaga țară duminică seara.

„Sunt cea mai fericită femeie! Nu mă așteptam nici măcar o secundă să se întâmple asta, dar s-a întâmplat. Nu a știut absolut nimeni de la emisiune, nici măcar echipa de acolo”, a spus Maria Constantin. (CITEȘTE ȘI: Maria Constantin a fost cerută în căsătorie de către Robert Stoica chiar în timpul filmărilor pentru emisiunea ”Splash! Vedete la apă”)