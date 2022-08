Maria Constantin a fost cerută în căsătorie de către Robert Stoica chiar în timpul filmărilor pentru emisiunea ”Splash! Vedete la apă”

Maria Constantin (35 de ani) este în culmea fericirii. Cântăreața de muzică populară a fost cerută în căsătorie de către partenerul ei, Robert Stoica, în timpul filmărilor pentru emisiunea ”Splash! Vedete la apă”.

Cântăreața de muzică populară a trăit clipe de neuitat pe platourile de filmare ”Splash! Vedete la apă”. Imediat după ce a executat un salt spectaculos, Maria Constantin a fost cerută în căsătorie de către Robert Stoica, bărbatul alături de care are o relație de mai bine de 2 ani.

Moment emoționant în platourile de filmare ”Splash! Vedete la apă”

Robert Stoica a îngenuncheat în fața iubitei sale și a întrebat-o dacă și-ar dori să își petreacă tot restul vieții alături de el. Bărbatul s-a prezentat corespunzător, având la el atât inelul de logodnă, cât și un buchet de trandafiri. Răspunsul Mariei a fost unul pozitiv, artista a spus un ”DA!” cu toată inima.

Când va avea loc nunta Mariei Constantin?

În cadrul unui interviu, Maria Constantin a spus că ar fi vrut să facă nunta anul acesta, dar nu poate, deoarece fratele ei este înainte și va fi o aglomerație prea mare.

”Ne gândisem să facem nunta anul acesta, dar nu se poate, pentru că face fratele meu nunta. Erau prea multe nunți, era aglomerație mare. Plus că trebuie să vină toți artiștii, așa că vom face joia, nu sâmbăta sau duminica. O vom face la anul, la sfârșitul lunii iulie sau începutul lunii septembrie”, a spus Maria Constantin, în cadrul interviului.

Maria Constantin: ”Rochia de mireasă este stabilită”

Cântăreața a specificat faptul că rochia de mireasă a fost deja aleasă, iar cel care se ocupă de articolul vestimentar este chiar unul dintre prietenii ei.

”Rochia de mireasă este stabilită. Am modelul. Se ocupă prietenul meu Florin Burescu. Va fi o rochie frumoasă, simplă, super drăguță, mai mult nu vă spun. Eu am fost mireasă deja de două ori, am avut toate modelele de rochii, și sirenă, și prințesă. E pregătit tot, nunta va fi în București, la un restaurant select. Vor veni și vor cânta toți colegii mei”, a mai declarat Maria Constantin, pentru Click.

