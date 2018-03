Primele imagini cu Nicole Cherry și iubitul ei! I-am filmat în timp ce…

După ce a recunoscut public faptul că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de un bărbat misterios pe nume Teo, Nicole Cherry a început să se și afișeze cu el. CANCAN.RO, site-ul nr 1 din România, i-a filmat pe cei doi îndrăgostiți, într-un mall din Capitală. (Citește și: Nicole Cherry a făcut dezvăluirea! Cum l-a cunoscut pe iubitul ei, Teo)

Cei doi s-au ținut de mână aproape tot timpul, iar cântăreața avea instalat pe buze un zâmbet larg și părea mândră că se află la brațul lui Teo. Artista mărturisea că relația lor este la început și cel mai mult a atras-o iubitul ei, comportamentul, dar și aspectul fizic.

“Acum sunt într-o relaţie! Suntem la început. La un bărbat mă atrage comportamentul dar şi aspectul fizic.” a declarat Nicole Cherry. (Citește și: Nicole Cherry a recunoscut că a suferit din dragoste: „Vai de capul meu!”)

Cum arată ziua cea mare pentru artistă

“Petrecerea de la 18 ani a fost ca o nuntă, îmi ajunge. A fost ca o nuntă, la fel de obositor. Ce o fi fost în capul meu?! Ştii cum văd eu nunta: eu şi soţul meu, mai întâi la domn primar, apoi la biserică şi atât. Dacă va cânta Beyonce dansul mirilor, ar fi perfect. E un mister cu cine mă mărit. Nu pot să mă hotărăsc. Sunt singură, singurică. Doamne-ajută, sunt curtată, dar nu se leagă.

Eu mereu am fost supărată pentru că primesc un singur cadou, deşi mi-e ziua de două ori. Abia ieri am găsit şi eu ceva pe un site super-mişto. Găsisem o pereche de tenişi şi un portofel şi eram fericită că am găsit şi eu ceva. Anul trecut am primit un halat şi m-am bucurat atât de muuuult. Mă bucur la fel pentru un halat, dar şi pentru lucruri scumpe. Vreau o maşină, trebuie neapărat să dau de carnet. Am vrut să scap de Bacalaureat şi apoi să dau de carnet.

De ziua mea, o să stau acasă. Nu am făcut niciun plan. Probabil o să fie familia mea, două prietene, ceva uşor…”.