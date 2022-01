Primele imagini! Cum arată Andreea Tonciu, după ce a fost eliminată de la Survivor România de la Pro TV

După zece zile de competiţie Andreea Tonciu a fost eliminată de la „Survivor România”. În urma votului telespectatorilor, bruneta a obţinut cel mai mic procent, astfel parcusul său a ajuns la final. Fosta Faimoasă a oferit şi primele declaraţii despre ceea ce a trăit în jungla din Dominicană.

Din cauza problemelor medicale, dar şi a altor factori, Andreea Tonciu a fost propusă spre eliminare de majoritatea colegilor săi. Publicul a avut ultimul cuvânt de spus, iar în urma voturilor vedeta a părăsit concursul.

CITEŞTE ŞI: EMIL RENGLE NU O SUPORTĂ PE ANDREEA TONCIU. IREAL CUM A PUTUT SĂ O POCEASCĂ ÎNAINTE SĂ FIE ELIMINATĂ DE LA SURVIVOR ROMÂNIA

Recent, aceasta a publicat şi un mesaj pe reţelele de socializare, în care a explicat prin ce sentimente a trecut pe tot parcursul şederii în Republica Dominicană. Andreea Tonciu recunoaşte faptul că „Survivor România” a fost cea mai grea provocare din viața sa.

„Încă nu îmi vine să cred că s-a încheiat experiența Survivor! A fost, de departe, cea mai grea provocare din viața mea. Am intrat convinsă că pot face față tuturor lipsurilor din competiție și că pot rezistă dorului de familia mea. Din păcate, nu a fost așa, gândul meu fugind mereu la fiica mea. Vă mulțumesc tuturor pentru susținere, am simțit-o la fiecare pas! Așa cum am spus și la final, sper că nu am dezamăgit pe nimeni și abia aștept să mă uit în continuare la emisiune! La final unul singur va câștiga marele premiu, dar eu mă bucur că am acceptat aventură, că mi-am testat limitele și că am adus și câteva puncte echipei mele. Ne revedem curând acasă! Până atunci, vă îmbrățișez și vă iubesc!”, a mărturisit vedeta.

De asemenea, pe pagina sa de Instagram a apărut şi prima poză cu aceasta după eliminare. Andreea Tonciu se afla în avion, în drum spre casă. Vedeta avea un zâmbet larg pe faţă, semn că aştepta cu nerăbdare întâlnirea cu cei dragi. De asemenea, bruneta şi-a anunţat fanii când va ajunge în ţară pentru ca toţi cei care îşi doresc să o aştepte la aeroport.

Cum o cheamă, de fapt, pe Andreea Tonciu? Nimeni nu i-a rostit numele real la ”Survivor România”

În emisiunea de la ”Survivor România”, nimeni nu a pronunțat numele real pe care Andreea Tonciu îl poartă, în prezent, de fapt. Pe aceasta o cheamă Andreea Niculescu. În momentul în care bruneta și partenerul ei de viață, Daniel Niculescu, s-au căsătorit, aceasta a ales să îi preia numele de familie. La ”Survivor România”, însă, atât prezentatorul TV Daniel Pavel, cât și concurenții au pronunțat numele pe care îl avea înainte de căsătorie, și anume Tonciu. Ea și soțul ei au împreună o fetiță.

Sursă foto: Instagram