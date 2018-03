Daniel Ionașcu a fost implicat într-un grav accident rutier, marție (20 martie). Avocatul vedetelor se află în stare gravă la spital. Accidentul rutier a avut loc pe autostrada A1, la km 32. Au apărut și primele imagini cu mașina lui Ionașcu. Autoturismul a fost distrus aproape în totalitate în partea din spate. Se pare că bărbatul a pierdut controlul mașinii, din cauza ninsorii puternice.

Daniel Ionașcu a fost transportat la Spitalul Floreasca din Capitală. El a a suferit mai multe leziuni în zona capului, dar și o ruptură de antebraț. Avocatul vedetelor a fost operat de urgență. Detaşamentul de Pompieri Bolintin Deal a publicat pe pagina de Facebook primele imagini de la accident.

Ce spune Poliția

„La data de 20.03.2018, în jurul orei 03.18, Sofei Ionut, in timp ce conducea un autovehicul pe Autostrada 1, in zona kilometrului 32, sensul de mers către București, din cauza vitezei neadaptate la condițiile de drum, ar fi pierdut controlul volanului și a intrat in partea spate a altui autoturism, condus de către Ionașcu Daniel Dumitru (avocat). În urma impactului a rezultat rănirea avocatului Ionașcu Daniel Dumitru, care a fost transportat la spital, pentru primirea de îngrijiri medicale”, se arată în raportul Poliției, potrivit observator.tv.