Primele imagini de la nunta secretă a Simonei Gherghe! Cine au fost nașii

Simona Gherghe și partenerul ei de viață, Răzvan Săndulescu, s-au cununat religios vara trecută. Ceremonia a fost una intimă, la care au participat doar familia și prietenii lor apropiați. Totul a fost ținut secret, iar abia acum au apărut primele imagini de la fericitul eveniment.

Nașii cuplului au fost Ionela Năstase și Vlad Petreanu. Simona Gherghe a dezvăluit în cel mai nou număr al revistei Viva! că nu s-a dat peste cap să ascundă acest lucru și totuși nimeni nu a știut nimic despre fericitul eveniment. Se pare că totul a pornit de la ziua lui Răzvan Săndulescu, pe 4 iulie. Pentru că voiau să facă o petrecere la piscină, Simona Gherghe și partenerul ei de viață s-au hotărât să împuște doi iepuri dintr-o lovitură, dacă tot și-au invitat familia și toți prietenii.

„N-am făcut niciun efort să nu se afle!”

„Tu îi spui în secret, eu îi zic discret, cã n-am fãcut niciun efort sã nu se afle. Totul a pornit de la ziua lui Rãzvan, care e pe 4 iulie. Ne gândisem sã organizãm o micã petrecere la piscinã. Şi, dacã tot am chemat prietenii şi familia, am zis sã ne şi cununãm religios. Aşa cã asta a fost! Nimic complicat, nu m-am dat peste cap sã organizez cine ştie ce, a fost o petrecere relaxatã. Oricum, mi-e groazã de petrecerile mari, cu sute de invitaţi, unde bieţii miri nici nu apucã sã mãnânce… Cred cã de-asta am şi amânat atât de mult nunta, ca sã evitãm sã fie ceva tradiţional”, a mărturisit Simona Gherghe pentru Viva!. (Citește și Simona Gherghe mai vrea un copil: „Este cea mai frumoasă chestie care ni se putea întâmpla!”)