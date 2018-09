Simona Gherghe mai vrea un copil: „Este cea mai frumoasă chestie care ni se putea întâmpla!”

Simona Gherghe și soțul ei, Răzvan Săndulescu, sunt cei mai fericiți de când au devenit părinți! Fetița lor are acum un an și patru luni, dar ei se mai gândesc să mai facă un copil. Cu toate acestea, prezentatoarea a mărturisit că nu se grăbesc.

Simona Gherghe este fericită cu rolul de mămică și crede că e cea mai frumoasă etapă din viața ei. Își mai dorește să mai facă un copil, dar nu este încă pregătită. Vedeta și soțul ei vor să-și mai „tragă sufletul”. Ana Georgia i-a făcut pe cei doi părinți să prindă experiență, dar în primele luni a fost destul de obositor pentru ei.

„Stai să-mi revin. A făcut pe 23 septembrie un an și patru luni… stai să-mi revin. A fost foarte greu anul acesta. Este minunat, este cea mai frumoasă chestie care ni se putea întâmpla în viața asta, dar pe lângă faptul că este atât de frumos, e și foarte greu și resimt anul ăsta și o mai amânăm un pic. Acum sunt OK, am prins experiență, dar în primele luni a fost foarte obositor, pentru că nu prea aveam încredere în nimeni, adică trebuia să fiu eu non-stop cu Ana și ea nu dormea noaptea că trebuia să o hrănesc, s-o schimb, o și alăptam, pentru că am alăptat-o patru luni și nu dormeam nici ziua, când dormea ea, pentru că trebuia eu să fiu tot timpul cu ochii pe ea… Asta m-a epuizat și dacă ar fi să repet experiența, nu aș mai face greșeala asta. În primul rând, aș avea încredere în mama mea, care e cu noi de când s-a născut Ana și este cea mai de încredere persoană pe care puteam să o avem lângă noi”, a declarat Simona Gherghe pentru libertatea.ro. (Citește și Simona Gherghe a fost trădată de vânt! I-a dat fusta peste cap!)

Simona Gherghe, ajutată de mama ei

Altfel, Simona Gherghe e tare răsfăţată de când e mamă. Când nu primeşte ajutor în creşterea Anei Georgia de la soţul ei, fosta prezentatoare de la „Acces Direct” are pare de momente frumoase alături de mama ei. Vedeta a împărtăşit cu fanii săi una dintre cele mai dulci surprize primite de la cea care i-a dat viaţă.

Simona Gherghe a devenit mamă de fetiţă anul trecut. Ocazional, acasă la vedetă este mama ei, care îi oferă o mână de ajutor când Răzvan Săndulescu e plecat la serviciu şi nu numai.

Spre exemplu, în urmă cu ceva timp, fosta prezentatoare de la „Acces Direct” a avut parte de o surpriză, după ce a intrat în bucătărie. Mama ei a pregătit plăcinte cu brânză delicioase. Când încă mai ieşeau aburi din desertul gustos, Simona Gherghe a făcut o poză la tavă şi postat-o imediat pe internet. Cei care au văzut imaginea au înghiţit în sec.