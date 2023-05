Primele reacții ale concurenților din nou sezon America Express: “Sperăm să nu dezamăgim”. Antena 1, surprize uriașe pentru 2024

Este zi de sărbătoare pentru fanii America Express! Cele 9 perechi care au acceptat provocarea sezonului 2 au confirmat participarea la emisiune și au dat mai multe detalii despre ce se va întâmpla pe Drumul Soarelui. În doar câteva luni, îi veți vedea pe micile ecrane, la Antena 1!

Vedetele care pleacă, în doar câteva zile, la filmările pentru noul sezon America Express sunt: Romică Ţociu (actor) şi fiul său, Cătălin Țociu (bucătar), Cleopatra Stratan şi Edward Sanda (cântăreţi), Alexia (influencer) şi Aris Eram (student), Giulia (cântăreaţă) şi soţul ei, Vlad Huidu, Sânziana Negru şi Laura Giurcanu (influnceri), Iuliana Pepene (prezentatoarea Observatorului matinal) şi Sonia Simionov (jurnalist Antena 1), Ada Galeş (actriță) şi mama sa, Antoneta, Ionuţ Rusu şi George Tănase (Youtuberi), Iulia Albu (critic de modă) şi iubitul său, Mihai Alexandru.

Ce au transmis vedetele de la America Express, sezonul 2

Bucuroși din cale afară că pot să le spună, în sfârșit, fanilor că au semnat cu Antena 1, participanții au compus o mulțime de mesaje emoționante pe care le-au pus pe social media.

„În sfârșit putem sa împărtășim cu voi aceasta veste că… o să participam la cea mai minunată experiență ever @americaexpressromania. Abia așteptăm să vedem ce surprize ne așteaptă pe drumul soarelui. Plecăm încărcați cu o energie imensă și pozitivă, plină de umor și totodată cu emoții și frică, dar fiind tată și fiu, vom depăși orice obstacol”, a spus Romică Țociu și Cătălin.

„Cu tine aș merge până la capătul pământului, dar de data asta mergem împreună oficial în America Express România pe drumul soarelui! Să ne țineți pumnii!”, a scris Edward Sanda, soțul Cleopatrei Stratan, pe rețelele de socializare.

„ BOOM

Badass couple goes to America Express Romania!!!!

Sunteți pregătiți?

Noi suntem nerăbdători să plecăm în aventura vieții noastre!!! Copiii, familia, prietenii sunt alături de noi și au încredere că ne vom descurca de minune.

Așteptăm voastre în comentarii pentru că pentru noi contează enorm susținerea voastră!

ARE YOU READYYYYY?

Let’s do this!!!”, a transmis Giulia pe Facebook.

„well…this will be fun 🤸🏼‍♂️”, au transmis Sânziana Negru și Laura Giurcanu pe Instagram.

Copiii Andreei Esca au semnat cu Antena 1

Chiar dacă mama lor este prezentatoare la Pro TV, Alexia Eram și fratele ei au acceptat să plece în aventura de pe Drumul Soarelui.

„Plecăm la drum cu multe emoții și sentimente amestecate care ne copleșesc. Pe de o parte frică, nesiguranță și teamă de necunoscut, iar pe de altă parte fericiți că putem lua parte la un proiect atât de mare, că ne vom consolida și mai tare relația de frate & soră, că avem posibilitatea să experimentăm atât de multe lucruri, care sunt convinsă că ne vor ajuta în dezvoltarea noastră ulterioară. Vom încerca să dăm tot ce e mai bun din noi și să luptăm cât o să putem de mult. Sperăm să nu dezamăgim pe nimeni. O să fim noi, cu bune și rele, cu defecte și calități, ca orice om de 20 de ani…

Chiar dacă voi fi plecată, contul meu de Instagram va râmăne activ, pentru că v-am pregătit în avans o mulțime de lucruri. O să-mi fie dor de voi, dar știu că veți fi alături de mine și de fratele meu și vă mulțumesc de acum, pentru toată susținerea❤️”, au spus Alexia și Aris Eram pe Instagram.

„A venit momentul să vă anunț că, în conformitate cu personalitatea mea colorată, am luat o decizie inconștient de curajoasă de a participa la cel mai cool Show de televiziune. N-a durat mult până am spus da, cam cât să o conving pe Sonia Simionov să-mi fie parteneră în această Nebunie. Bine, știam răspunsul ei (pentru ca we’re soul sisters) așa că …let the Show begin! @americaexpressromania, venim!”, au spus Iuliana Pepene și Sonia Simionov pe Facebook.

Reacțiile participanților la America Express

„FATĂĂĂ, plecăm în America Express Romania ” , au scris Ada și Antoaneta Galeș pe Facebook.

„Am bătut palma cu omologul meu pe pamflet ca să candidăm împreună în America de Sud pentru dezvoltarea infrasctructurii umoristice. Să râdeți bine! La America Express! ” Ionuț Rusu și George Tănase pe Facebook.

„Este oficial #teamMAIIA America Express începe ACUM! El este Mike și, chiar dacă îmi cânta la vioara nu întotdeauna îmi cânta și în strună. My Partner in craziness and life . Nu sunteți pregătiți pentru ce urmează ” , au transmis Iulia Albu și iubitul său, Mihai Alexandru.

