Primul interviu al câștigătorilor marelui premiu de 50.000 € al emisiunii Love Island. Cum au ”jucat” banii de la PRO TV?!

Câștigătorii primului sezon al show-ului Love Island România sunt Anne Dan și Adrian Butușină. Publicul i-a votat, îndestulându-i atât cu simpatie, cât și cu premiul de 50.000 de euro pus în joc de Pro TV. La nici o săptămână după întoarcerea din Tenerife, îndrăgostiții au trecut pe la emisiunea CANCAN EXCLUSIV, unde au vorbit pe larg despre experiența lor amoroasă comună. Cum vor aloca banii câștigați, dar și când se vor muta împreună, aflați în această seară, de la ora 21:00, pe canalul de YouTube Cancan!

Mai mult, Anne Dan și Adrian Butușină au oferit și informații din intimitate. Cu mult haz, cei doi au povestit cum și-au consumat prima noapte pe tărâm românesc, după ce aproape două luni nu au putut da frâu liber sentimentelor la Love Island.

Câștigătorii Love Island dezvăluie cum s-a consumat prima noapte după întoarcerea din Tenerife

CANCAN EXCLUSIV: Cum ați reușit să vă controlați, în tot acest timp al competiției, să dormiți în același pat și să faceți față instinctelor „animalice”?

Adrian Butușină: De asta suntem noi diferiți de alte animale, că suntem raționali și am fost raționali timp de două luni, aproape.

CANCAN EXCLUSIV: N-a fost niciun moment în care ai crezut că nu mai reziști?

Adrian Butușină: Au fost momente, îți dai seama.

CANCAN EXCLUSIV: Și când ați ajuns în România, ce s-a întâmplat?

Adrian Butușină: Nu cred că ar trebui să vorbim chestii intime în public.

CANCAN EXCLUSIV: A început o nouă emisiune pe VOYO, care vă redă viața de după Love Island, așa că putem face un teaser pentru show-ul respectiv. Deci puteți să-mi spuneți ce s-a întâmplat când ați ajuns în România…

Adrian Butușină: Eu am plecat la Tulcea.

Anne Dan: Și eu am rămas acasă.

CANCAN EXCLUSIV: Păi nu s-a consumat noaptea de iubire, ca după nuntă?

Anne Dan: Păi n-a fost nunta! Nu, au fost foarte multe lucruri pe care le-am avut de rezolvat, a fost grea readaptarea. Momentan, trebuie să ne punem lucrurile cap la cap tot ce avem de făcut.

Adrian Butușină: „Eram dispus să-i dau toți banii, numai să-mi dea iubire!”

CANCAN EXCLUSIV: Anne, tu ai fost pusă să alegi între dragoste și bani, la final de competiție. Ai ales banii pe care i-ai și împărțit cu Adrian. Regreți că i-ai împărțit cu el, că poate nu rămâneți împreună și te-a făcut de 25.000 de euro?

Anne Dan: Întreabă-l ce ar fi făcut dacă alegea el plicul cu bani. Aici sunt curioasă.

Adrian Butușină: Eram dispus să-i dau toți banii, numai să-mi dea iubire.

CANCAN EXCLUSIV: E o mentalitate potrivită, dacă rezistă relația. Dar dacă peste un an sau doi apar regretele în cazul unei separări?

Anne Dan: Nu cred că există regrete, atât timp cât faci ceea ce îți dorești, nu au cum să existe regrete. Atât timp cât noi am trăit experiența asta împreună, am fost amândoi puși în anumite situații și a fost destul de greu pentru amândoi, cum puteam eu să plec cu banii acasă?! Am fost amândoi în treaba asta și mi s-a părut 100% corect.

Anne și Adrian explică de ce nu se vor muta împreună, în București, încă de la început: „S-ar consuma toate!”

CANCAN EXCLUSIV: Urmează să vă mutați împreună și să aveți o viață comună?

Adrian Butușină: Urmează să mă mut eu în București și să ne cunoaștem mai îndeaproape. Acolo eram condiționați de emisiune să fim non-stop împreună și vrem să ne cunoaștem și în viața de afară.

Anne Dan: Nu ne mutăm în aceeași casă.

Adrian Butușină: Ne mutăm doar aproape unul de altul.

Anne Dan: Încercăm să luăm totul cu pași mici și rațional. Pentru că am stat atât de mult timp împreună, în aceeași casă și am trecut peste multe teste într-un timp foarte scurt. Dar s-ar consuma toate lucrurile frumoase de la începutul unei relații, dacă noi am face pasul ăsta suprem, să ne mutăm direct împreună.

CANCAN EXCLUSIV: Unul dintre voi o să plătească o chirie degeaba, că veți dormi împreună în fiecare noapte.

Adrian Butușină: Ea stă la casa ei, deci eu o să plătesc chiria degeaba.

CANCAN EXCLUSIV: Când ai vrea să te muți, Adrian?

Adrian Butușină: Eu sper că până în sărbători.

Premiul de 50.000 € va fi folosit de îndrăgostiți pentru clădirea unui business comun

CANCAN EXCLUSIV: Ca o concluzie, ce faceți cu cei 50.000 de euro?

Anne Dan: Pentru mine a fost foarte greu să mă gândesc la treaba asta. Nu m-am așteptat să ajung nici până în a treia săptămână, dar să câștig emisiunea. În ultima săptămână am fost pusă să mă gândesc ce aș face cu premiul. Și primul lucru pe care l-am spus a fost că o parte din o să-i dau fratelui meu să își cumpere o mașină, pentru că mi-a promis că își ia permisul până mă întorc acasă. Nu și l-a luat și o să încaseze o mare bătaie. Dar eu încă am speranță. Dar restul de bani o să-i păstrez și o să-i investim într-un business, în ceva ce ar putea să ne ajute pe viitor.

CANCAN EXCLUSIV: V-ați gândit la ce?

Adrian Butușină: Ne-am gândit, dar nu o să vă spunem, vă dați seama.

CANCAN EXCLUSIV: Acest business va fi bazat pe aria ta de expertiză?

Adrian Butușină: La început, ne gândeam amândoi să ne facem un business în meseria fiecăruia. Dup-aia ne-am gândit sau m-am gândit și i-am spus și ei că am putea încerca ceva la care nu ne pricepem și care să meargă foarte bine.

CANCAN EXCLUSIV: V-ați gândit ce faceți dacă nu merge relația?

Adrian Butușină: Cred că o să rămânem foarte buni prieteni dacă nu merge relația.

„Trebuie să fim pe aceeași lungime de undă, nu doar în pat ca mamaie și tataie!”

CANCAN EXCLUSIV: În prezentarea inițială, Anne spunea așa – „Sunt spontană și pasională în tot ceea ce fac. Nici sexul nu îmi place în pat, ca mamaie și tataie”…

Anne Dan: Se uită mamaie și tataie. Mie îmi e rușine, după aceea o să creadă că am făcut mișto de ei.

Adrian Butușină: Sau se gândesc că te-ai uitat la ei.

Anne Dan: Doamne ferește! Dar nu vorbeam despre mamaie și tataie ai mei, vorbeam despre alți bunici.

CANCAN EXCLUSIV: Ați reușit să rezonați la acest capitol?

Anne Dan: Este foarte simplu și asta i-am povestit și lui. Sunt deschisă la foarte multe lucruri, în momentul în care sunt cu omul de lângă mine și dăm tot, unul pentru celălalt și apucăm să ne cunoaștem și să fim pe aceeași lungime de undă, nu doar în pat ca mamaie și tataie!

CANCAN EXCLUSIV: Adrian este „hardcore”?

Anne Dan: Mai are și el momentele lui!

