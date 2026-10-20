Primul mesaj din partea familiei lui Kim Jong-un, după ce s-a spus că ar fi în comă. Ce zice sora lui

În timp ce atenția internațională este îndreptată asupra informațiilor neconfirmate privind starea de sănătate a lui Kim Jong-un, sora sa, Kim Yo Jong, a ieșit în spațiul public cu un mesaj referitor la tensiunile militare dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Oficialul nord-coreean a semnalat o deteriorare a situației de la frontieră și a anunțat posibile măsuri suplimentare de securitate în zona de sud a țării.

Declarațiile vin într-un moment delicat pentru regimul de la Phenian, după apariția unor speculații potrivit cărora liderul nord-coreean ar fi fost internat în stare gravă, în urma unei presupuse hemoragii. În lipsa unor informații oficiale care să confirme aceste scenarii, apariția publică a surorii sale atrage atenția asupra unui alt subiect sensibil: relațiile dintre cele două state coreene și riscul unei noi escaladări militare.

Kim Yo Jong anunță posibile măsuri militare la frontiera de sud

Kim Yo Jong, una dintre cele mai influente figuri ale conducerii nord-coreene, a acuzat autoritățile din Coreea de Sud că ar fi recurs la focuri de armă de avertizare în apropierea graniței comune. Potrivit informațiilor relatate de presa internațională, incidentul ar fi fost asociat unor avertismente transmise de partea sud-coreeană cu privire la deplasarea unor soldați în zona de frontieră.

În urma acestui episod, Phenianul ia în calcul consolidarea dispozitivului militar din apropierea graniței. Printre măsurile menționate se numără suplimentarea mijloacelor tactice de atac și posibilitatea reluării transmisiunilor prin difuzoare îndreptate către teritoriul sud-coreean.

Aceste măsuri ar putea contribui la creșterea tensiunilor dintre cele două țări, care se află de decenii într-o relație conflictuală, în pofida perioadelor în care au existat tentative de apropiere diplomatică. Zona demilitarizată care separă cele două state rămâne una dintre cele mai puternic securizate frontiere din lume, iar incidentele militare de aici pot avea consecințe importante asupra relațiilor regionale.

”De-a lungul frontierei de sud se înregistrează o situație gravă din cauza comportamentului nesăbuit al gangsterilor militari din ROK (n.r. Coreea de Sud)”, a spus Kim Yo Jong.

Kim Jong-un ar fi fost transportat la un spital din China

În ultimele zile, liderul nord-coreean a devenit subiectul unor speculații privind starea sa de sănătate. Potrivit publicației The Sun, Kim Jong-un ar fi suferit o hemoragie gravă și ar fi fost transportat de urgență în China pentru a primi îngrijiri medicale.

Unele informații vehiculate în presa străină susțin că acesta ar fi ajuns la Spitalul Peking Union Medical College din Beijing. De asemenea, au apărut scenarii potrivit cărora liderul de la Phenian s-ar afla în comă, însă aceste afirmații nu au fost confirmate oficial.

Până în prezent, nu există o confirmare publică verificată care să stabilească dacă Kim Jong-un a fost internat în unitatea medicală menționată, dacă a fost transferat în China sau dacă se confruntă cu problemele de sănătate descrise în relatările apărute în presă.

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