Primul mesaj transmis de Andreea Bălan după ce a fost internată din nou de urgență!

In urma celor scrise azi in presa, confirm faptul ca saptamana trecuta (pe 15), am avut o interventie chirurgicala (cu anestezie generala si terapie intensiva) de eliminare a unor hematoame care s-au format datorita operatiei complicate prin care am trecut pe 4 martie cand s-a nascut Clara (operatie cu embolie amniotica si stop cardio respirator, caz foarte, foarte rar). In acest moment ma aflu din nou in spital, deoarece au aparut alte hematoame care trebuiesc operate si eliminate. Astfel de cazuri sunt rare si tin de anticoagularea sangelui in urma operatiei grele prin care am trecut pe 4 martie. Poza 1 este de acum 5 minute si pozele 2 si 3, de pe 15 martie. Va voi tine la curent cu evolutia mea. (Si zambetul e mereu la locul lui chiar daca sunt pe patul de spital🙂)