Prin ce a trecut o româncă, după ce a garantat pentru împrumutul bancar al unei colege: „Nu am cu ce să mai trăiesc”

O româncă a ajuns în pragul disperării, după ce a acceptat să fie garant pentru una dintre colegele de la muncă. Acum, femeia se află în situația de a duce cea mai grea povară pe umeri și susține că ar rămâne în stradă, din cauza datoriilor.

În ultima vreme, creșterea constantă a prețurilor la alimente, carburanți și servicii a pus în dificultate mulți români, iar cei care au credite au devenit din ce în ce mai vulnerabili. Unii dintre ei se confruntă cu rate mai mari decât veniturile lunare, iar alții trebuie să aleagă între a-și plăti datoriile și a-și asigura nevoile zilnice.

Situația este și mai dificilă pentru cei care au garantat pentru un împrumut. Recent, o româncă a relatat pe rețelele de socializare cum a ajuns în situația de a-și redirecționa toate veniturile către bancă, din cauza datoriilor pe care ar urma să le plătească pentru una dintre colegele de la muncă pentru care a acceptat să fie garant.

Situația dramatică prin care trece românca: „Mi se pare josnic și nedrept să se comporte așa”

Persoana care a luat împrumutul nu a mai putut să achite datoriile, iar acum tânăra susține că ar urma să i se pună proprire pe salariu și se așteaptă la ce e mai rău, din aceast motiv a cerut ajutorul în mediul online.

„Am rugămintea să mă învățați cum să procedez în următoarea situație.

M-am pus garant la o colegă de muncă, neștiind câte datorii mai are! Are aproape un an de întârziere la bancă, o plătit doar puțin din suma împrumutată! Știu că urmeză să am poprire pe salariu, dar ce se poate face din punct de vedere legal?

Familia este plecată împreună în Marea Britanie, plătesc restul datoriilor, și la banca unde sunt garant nu au pus un leu.

Mi se pare josnic și nedrept să se comporte așa, am și eu problemele mele, nu pot și nu am cu ce să mai trăiesc, dacă o să trebuiască să plătesc eu! Vă rog răspunsuri la subiect”, a scris aceasta pe grupul Avocatul online.

Reacțiile internauților nu au întârziat să apară

Postarea a adunat zeci de comentarii, în care unele dintre persoanele cu o situație asemănătoare au încercat să-i ofere sfaturi despre cum ar trebui să procedeze în situația dată.

„Cred că ești bună de plată. Nu girezi nici pentru copilul tău, dar pentru un străin.”

„Tare greu să vă mai recuperați banii. Așa au pățit mai mulți colegi când l-au girat pe unul și tot în Anglia a plecat. Au făcut plângeri la judecătorie, pus sechestru pe casă, degeaba, în urmă cu 2 ani individul s-a întors în țară, și-a luat altă nevastă, că prima a băgat divorț, și într-o noapte a murit, inima nu a mai bătut. Toți colegii au rămas cu datorii plătite de ei.”

„Plătiți ratele la bancă și țineți chitanțele, după care solicitați banii de la cea pe care ați împrumutat-o. Să vă fie învățătură de minte.”

„Cu dovezile plăților vă adresați instanței de judecată cu o acțiune în regres. Ulterior, obțineți o hotărâre împotriva doamnei și prin intermediul unui executor judecătoresc va recuperați banii”, sunt câteva dintre comentariile utilizatorilor.

