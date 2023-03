Ce a pățit un șofer român când a văzut bonul de parcare. A fost nevoit să scoată din buzunar echivalentul a 2000 de lei

Un turist român a avut parte de o întâmplare ce l-a făcut să bage adânc mâna în portofel. Neatenția l-a costat scump, mai exact banii pentru, poate, încă o zi sau două de vacanță. Bărbatul nu a fost atent unde a parcat, iar atunci când a primit bonul a avut parte de un șoc.

Mulți români aleg să plece în vacanță cu mașina proprie. Cei care fac asta ar trebui să se documenteze foarte bine și să știe regulile de parcare sau de trafic, ce se aplică în țările pe care le vizitează. Un bărbat nu a făcut acest lucru și a plăti scump pentru neatenție.

Pentru o săptămână de parcare, turistul s-a trezit că are de plătit 400 de dolari. Nu i-a venit să creadă când a văzut, dar era prea târziu să mai rezolve ceva. Așa că a scos banii din buzunar, iar mai apoi și-a spus povestea în mediul online, pentru a îi avertiza și pe alții să nu cadă în aceeași plasă.

„400 de dolari parcarea la aeroportul din Belgrad pe 7 zile! Nu au prețurile afișate la intrare. Este parcarea cea mai apropiată de aeroport, celelalte care au prețuri/săptămâna sunt foarte departe și efectiv nu poți merge pana la ele pentru că drumul este spart și trebuie să umbli printre mașini, pe stradă.

Le-am scris și mi-au răspuns că trebuia să știu, pentru că ei au făcut reclamă în sensul asta în media din Serbia. Așa că atenție. Dați share, treaba asta e de interes pentru români și alți străini, probabil”, a scris bărbatul, pe un grup de Facebook.

„Nu am avut noroc”

Internauții care au văzut postarea bărbatului s-au împărțit în două tabere. Unii au fost de partea lui și l-au compătimit pentru suma mare pe care a trebuit să o scoată din buzunar. În timp ce alții l-au acuzat și au spus că dezinteresul se plătește, spunându-i ca putea să se informeze mai bine înainte de a își „abandona” mașina timp de o săptămână.

„Din câte văd ai parcat în garaj și te-au tarifat progresiv orar, înseamnă că au scos tarifarea/zi, de aici prețul total ridicat”, a spus unul dintre internauți.

„Exact. Dar asta era scris pe o foaie A4 la cabina de plata, nu pe ditamai banner-ul în engleză la intrare, așa cum era normal. N-aveam de unde să știu că fiind parcarea aceluiași aeroport, taxează la ora de 24 de ori mai mult”, a răspuns bărbatul.

„Noi am citit la intrare și apoi am ieșit din ea și ne am dus 1km la una din cele de lângă și am plătit 30 euro/săptămâna cu tot cu transferul lor rapid la aeroport”, a apus un alt internaut.

„Da, eu n-am avut norocul să văd foaia de pe cabina de plată, pentru că mă grăbeam să prind avionul. Așa știam și eu că e, 300 RSD pe zi, nu pe ora. Diferența e de 24x mai mare pentru greșeală asta”, a replicat autorul postării.

