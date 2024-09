Prin ce chin a trecut Alexandru Ciucu, după despărțirea de Alina Sorescu: ”Am slăbit foarte mult!”

La aproape trei ani de când au ajuns la concluzia că trebuie să o apuce pe drumuri separate, Alexandru Ciucu și Alina Sorescu încă nu au încheiat procesul de divorț și nici nu au îngropat securea războiului. Cei doi se luptă în continuare pentru custodia celor două fetițe. Recent, designer-ul a vorbit despre impactul pe care divorțul l-a avut asupra lui, dar și despre relația pe care o are cu cele două fetițe ale sale.

După o relație de 12 ani, Alina Sorescu și Alexandru Ciucu au ajuns la concluzia că le este mai bine separat, așa că au decis să divorțeze. Însă, despărțirea celor doi nu a fost una pașnică, iar de aproape trei ani părinții se luptă pentru custodia celor două fetițe, Raisa și Carolina. Acum, designer-ul a vorbit despre urmele pe care le-a lăsat despărțirea în sufletul său și spune că a fost profund marcat de această perioadă dificilă.

Alexandru Ciucu a rupt tăcerea și a vorbit acum despre perioada grea a divorțului. Se pare că designer-ul a trecut prin momente extrem de grele, iar separarea de Alina Sorescu a adus multă tristețe și frământarea în viața sa.

Alexandru Ciucu spune că în perioada în care scandalul divorțului a debutat a fost una de foc pentru el, din care a ieșit traumatizat. La acea vreme, acesta a slăbit foarte mult și asta pentru că aproape două luni nu a pus „aproape nimic în gură”.

„Acum doi ani am slăbit foarte mult, pentru că m-a marcat perioada aia. Am avut cred că două luni în care nu am pus aproape nimic în gură. A fost foarte traumatizant. Acum am slăbit pentru că începusem să iau proporții și nu îmi mai veneau costumele”, a declarat Alexandru Ciucu, potrivit viva.ro.