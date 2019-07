Prin ce situații disperate a trecut Adelina Pestrițu cu o săptămână înainte de nuntă: “Mi s-a făcut rău, mi-a scăzut tensiunea”

Adelina Pestrițu s-a liniștit după cel mai frumos eveniment din viața ei, iar acum bruneta rememorează toate situațiile dificile prin care a trecut înainte de ziua cea mare. Vedeta a avut multe momente dificile de înfruntat, dar finalul a fost cel așteptat.

“În focurile organizarii evenimentului și foarte aproape de ziua cea mare, atunci când am zis: “Gata, este totul pregătit și achitat după cum am planuit, sigur n-o să mai avem niciun stres în ziua nunții, nu ne rămâne decât să ne distrăm”, au aparut altele care să ne dea viața peste cap.

… Așteptam nerăbdătoare să-mi primesc rochiile, pe care ulterior să intervin cu echipa din Romania pentru ajustările aferente. Mai ales că am slăbit 6 kg în toată această perioadă. Da, știu! Sunt prea slabă, dar o să-mi revin… Într-una din zile mă sună managera de la PB care mă anunță că avem o mică “problemuță”. Firma de curierat a dus, din greșeală, pachetul cu rochiile mele, plecat în urmă cu câteva zile din Barcelona spre România, tocmai în Albania.

Șoc-Șoc-Șoc și multă groază!!!! Mi s-a făcut rău, mi-a scăzut tensiunea, a căzut cerul pe mine. Mai aveam o săptămână și jumătate până la eveniment și nici nu-mi văzusem rochiile de mireasă în realitate. N-am cum să vă explic cum am primit vestea, că au fost rătăcite de curier și că vor ajunge în curând, dar nu se știe chiar 100% când.

Am avut 4 zile de panică și de stres, moment în care am pierdut mult în greutate. Într-un final, după câteva zile, m-a sunat managera care mi-a dat o veste foarte bună. Că rochiile mă așteaptă în showroom pentru un prim-fitting și că totul merge ca la carte. M-am bucurat enorm și mi-am dat seama că miresele sunt predispuse la tot felul de situații limită.

Dar ce credeți, nici mirele nu a fost prea departe de aceste situații tensionate. Să vă povestesc.

Pentru faptul că Virgil a optat pentru două costume diferite, cel de seară a necesitat un transport special în India, acolo unde s-a croit manual broderia cu peste 30 de accesorii diferite, de către 10 oameni puși să predea o piesă unicat de mare exceptie, care să fie purtată de mire, totul pe o textura specială, care nu se agăța și nu se păteaza, oricum ai petrece în ziua evenimentului.

Dacă vă vine să credeți, sacoul a ajuns cu 4 ore înainte să plecăm la biserică pentru cununia religioasă, având în vedere că a avut de călătorit de pe un continent pe altul. A fost la limită totul” , a povestit Adelina Pestrițu pe blogul său.