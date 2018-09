„Prințesa Frumuseții”, întâlnire de taină cu “Îngerul păzitor”

După multe încercări grele pe care viața i le-a scos în cale, în ultimii ani, Bianca Brad, ”Miss Prințesa Frumuseții” din 1991, zâmbește din nou. Omul care a ajutat-o să se ridice de fiecare dată este fratele ei, Marian, care s-a întors special din Germania pentru ea. Primul lucru pe care cei doi l-au făcut împreună a fost să iasă la restaurant și să stea la povești. (Câstigă acum 5.000$ lunar!)

Bianca Brad s-a retras de mult timp din peisajul artistic pentru a se dedica familiei. Ea și soțul ei, Aurel Frățilă, au trecut prin multe greutăți în ultimii ani. Cel mai greu moment a fost când au aflat că fetița lor a murit la naștere. A fost primul episod când Bianca a simțit că-i fuge pământul de sub picioare și viața ei nu mai are rost. Omul care reușit s-o ridice de jos a fost chiar fratele ei mijlociu, Marian, stabilit în Germania.

Tot de Germania este legată printr-un alt episod dificil. Prima căsnicie a Biancăi a fost cu un neamț, iar când relația lor s-a terminat, fostul model a intrat a intrat în depresie. Cine a sărit s-o ajute? Tot Marian, Îngerul ei păzitor.

”Din păcate, relația cu soțul meu nu a funcționat, deși am muncit foarte mult, șapte ani am tras și am încercat, și am încercat, nu a mers și am pus punct. Știi cum se spune: decât o durere fără sfârșit, mai bine un sfârșit dureros. Și exact asta am făcut.

M-am întors în țară, am schimbat țara după șapte ani și a fost foarte greu. Am căzut în depresie, a fost crunt! La vremea respectivă fratele meu locuia în Germania, m-a găzduit la el în perioada aceea de trecere, în care nu știam dacă să mă întorc în țară sau să rămân acolo. La un moment dat, am avut o zi în care nu m-am putut opri din plâns de dimineața până seara. Fratele meu s-a speriat, m-a luat de mână și m-a dus la un psiholog. De fapt era un psihiatru, iar el mi-a dat să iau niște pastile pe care însă le-am refuzat întotdeauna de câte ori am avut o experiență dureroasă”, a declarat Bianca Brad într-un interviu TV.

I-a „întors” serviciul fratelui

Fratele Biancăi Brad s-a întors din Germania, iar primul lucru pe care au vrut să-l facă împreună a fost să meargă la un restaurant din zona Băneasa, unde să stea de taină. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMÂNIA i-a întâlnit la o masă, acolo unde au depănat amintiri, frumoase și mai puțin frumoase, judecând după expresia fețelor. Au vorbit preț de două ore, timp în care au mâncat ceva ușor și au băut multă apă.

Curios este că Bianca Brad a mărturisit în urmă cu ceva vreme că tot fratele ei, Marian, a fost primul bărbat care a scos-o la restaurant.

Una peste alta, Bianca este fericită că Marian s-a întors acasă și odată cu această ocazie au mers împreună și și-au vizitat rudele pe care nu le-au mai văzut de multă vreme.

S-a împăcat cu Aurel Frățilă

Aurel Frățilă, cel de-al doilea soț al Biancăi Brad, a fost acuzat de terorism, în 2013, și a stat în arest mai bine de un an în Statele Unite, acolo unde a fost extrădat.

Acest episod a îndepărtat-o foarte mult de el, și chiar l-a părăsit pentru o perioadă. După mai multe eforturi pe care Aurel Frățilă le-a făcut, Bianca a aceptat să se întoarcă la el, iara cum relația lor a pornit practic de la zero, deși sunt împreună de 15 ani.

”Astăzi s-au împlinit 15 ani de când a început povestea noastră de dragoste. Ce-i drept, cu năbădăi, cu întâmplări şi trăiri care ne-au îndepărtat unul de celălalt ca, în final, să ne regăsim şi să ne apropiem cum nu aş fi crezut că mai este posibil. La Mulţi Ani, nouă!, cu iubire, fericire, abundenţă şi armonie. Să fim înţelepţi şi să trăim sănătoşi şi fericiţi până la adânci bătrâneţi”, a scris fostul model într-un mesaj pe Facebook.

