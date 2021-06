După ce CANCAN.RO a anunțat, în premieră, că „prințesele de oraș” s-au denunțat reciproc pe celebra adresă [email protected], vedeta principală, căreia îi vom spune „Turbo Prințesica”, amanta mai multor milionari căsătoriți, a dezvăluit că ar fi vânată de o rivală, D., iubita celebrului multimilionar Dan O. Din cauza ultimelor evenimente în care a fost implicată, frumoasa blondină a ajuns la cuțite cu părinții ei. Problema este cu atât mai complicată cu cât ar exista, se pare, inclusiv o înregistrare cu ea, în care ar apărea în tandrețuri cu un politician arhicunoscut. Realmente arhicunoscut. În continuare, vă prezentăm primele declarații ale „prințesei” cu nume de cod „Turbo Prințesica”, precum și cele mai recente imagini cu ea alături de iubitul oficial, zis „Termopane”. Nu vă puteți imagina ce au făcut ieri noaptea, atenție, cod roșu XXX!

În urmă cu patru zile, CANCAN.RO dezvăluia, în premieră, că un cunoscut afacerist, însurat și cu copii, a sedus-o cu mesaje XXX pe fiica partenerului de afaceri. Tânăra în cauză ar avea idee cum povestea a ajuns în posesia site-ului nostru. Suspectează două foste prietene, cu care, până nu demult, ieșea la „vânătoare” de milionari plătitori prin restaurantele din nordul Capitalei.

„Turbo Prințesica” anunță, în exclusivitate, că lucrurile nu vor rămâne așa, arătând-o cu degetul pentru întreaga situație pe partenera omului de afaceri Dan O., despre care are multe picanterii de povestit.

“S-au scris deja foarte multe minciuni despre părinții mei în primul rând, relația persoanei acuzate cu tatăl meu, care este o minciună totală. Am fost acuzată că am făcut avorturi, nu am făcut în viața mea niciunul. Sunt minciuni și aberații nejustificate la adresa mea.

A fost implicat tatăl meu, mama mea… Plus că pe mine mă știe toată lumea. Este vorba de D., care e iubita patronului de la A**… Dar momentan nu vreau să comentez nimic. Am făcut niște greșeli, nu trebuia să arăt anumite chestii, să vorbesc… Dar eu sper că și ele o să-și dea seama despre greșeala pe care au făcut-o la rândul lor”, ne-a declarat Turbo Prințesica.

Amenințată cu o înregistrare XXX

Întrebată cu privire la faptul că ar urma să fie făcută publică o înregistrare în care apare alături de un cunoscut politician, ea a precizat: „Este nașul meu și al surorii mele. Eu sunt din Timișoara, el este și partenerul de afaceri al tatălui meu. Chiar astăzi am vorbit cu el, peste câteva zile vine ziua mea. Nu pot să cred!”.

Potrivit informațiilor CANCAN.RO, înregistrarea ar fi fost făcută dispărută, un asfaltator Johnny ar fi fost în schemă. Ar mai fi rămas câteva cadre destul de sugestive și compromițătoare se pare, dar totuși ar fi foarte greu de crezut.

“Eu, momentan, sunt certată cu părinții mei. Tata nu mă crede”

„Tatăl meu este foarte supărat pe mine, am niște probleme foarte mari în momentul de față. I-am rugat pe el (pe politician, n.r.) și pe nașa mea să discute cu tata. Am susținut că sunt niște minciuni și aberații, tata mi-a spus că nu mă crede.

Eu, momentan, sunt certată cu părinții mei, mi-au spus că nu or să mă mai ajute, că nu sunt de acord să fie implicați în această poveste. Sunt foarte supărați. Am sperat că ele se vor opri din chestia asta, dar văd cu nu o fac. Mi se pare penibil”, ne-a mai spus ea.

Relație oficială cu jucăușul “Termopane”

În final, „Turbo Prințesica” a confirmat că, în prezent, are o relație cu jucăușul bogătaș „Termopane”. „Da, este iubitul meu oficial”, a precizat tânăra.

„Da, este iubita mea. Mai multe nu am ce comenta. Voi, CANCAN, continuați să vă faceți treaba, pentru că o faceți foarte bine”, ne-a declarat și potentul om de afaceri, un adevărat Casanova local, patronul unei fabrici de termopane, dar și al restaurantului „Maria și Ion”.

Distracție maximă la Buddhist, punctul G al plăcerii bucureștene

Practic, din moment ce a fost aproape renegată de părinți, pentru „Turbo Prințesica” singurul sprijin adevărat a rămas cel al iubitului oficial, jucăușul „Termopane”. Miercuri seară, CANCAN.RO i-a întâlnit pe cei doi la un restaurant select din zona de Nord a Capitalei. Însoțit de o prietenă, cuplul și-a potolit foamea cu un pește alb, „stropit” corespunzător cu o șampanie fină.

După festin, „Turbo Prințesica” și „Termopane” au plecat din local ținându-se de mână, ca doi îndrăgostiți. Au lăsat-o pe femeia care le-a ținut de urât la restaurant în zona Piața Universității, după care au simțit nevoia de distracție maximă și s-au retras la Buddhist, o celebră casă de „plăceri carnale”, unde show-ul de o oră, în adevărat sens al cuvântului, costă, în funcție de gusturi, între 200 și 500 de euro.

Șocant, dar adevărat, deoarece localul este vizitat de bărbați în cautare de dame de companie/stripteuze, dispuse să rezolve orice, oricât de complex.

„Turbo Prințesica”, realmente răvășită la plecare

În local, cei doi erotici au petrecut în jur de o oră și jumătate, poate chiar două. În jurul orei 01:30-02.00, cei doi au simțit nevoie de o binemeritată odihnă și s-au retras într-un apartament aflat în cartierul Militari. Pentru că au consumat, probabil, câte și mai câte, cei doi au plecat de la Buddhist cu un șofer pe care l-au chemat în prealabil.

De precizat că „Turbo Prințesica” era cam răvășită la ieșirea din local, semn că s-a distrat la maximum și avea, clar, nevoie de o pauză de relaxare.