Prințesica ”Uluitorului” s-a combinat prima cu fostul Malvinei!

Ițele se încurcă și mai tare în cea mai recentă mega-telenovelă din lumea bună. După ce a relatat că "Ginerică" s-a despărțit de soția lui pentru Malvina (TOATĂ POVESTEA AICI), CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, vă prezintă, în exclusivitate, o lovitură de teatru senzațională. Surse DAS (Departamentul Anchete Speciale al Cancan.ro), categoria A, au aflat că, de fapt, Prințesica "Uluitorului" ar fi „lovit" prima, când ar fi rupt-o cu "Ginerică" și s-ar fi combinat cu Dorian Boguță. Mai mult chiar, fiica miliardarului ar fi hotărâtă să meargă până la capăt în relația cu actorul. Pentru moment, pregătesc să se mute într-un super-apartament și nu este exclus ca, în viitorul apropiat, să ajungă în fața altarului.

În prima variantă a poveștii, pentru a fi alături de Malvina Cservenschi, “Ginerică” ar fi renunțat la soție, gest care ar fi stârnit mânia socrului său, supranumit “Uluitorul”. Acesta din urmă este unul dintre magnații secreți ai României, care deține o avere de peste un miliard de euro și este prieten cu fiul lui Donald Trump, cu care se și vizitează. “Uluitorul” este un bogătaș discret, influent, cu afaceri în industria farmaceutică.

De fapt, însă, fiica sa, cunoscută drept "Prințesica", ar fi fost cea care s-a combinat prima, și nu bărbatul cu care are doi copii. Fiica miliardarului ar fi început o relație cu Dorian Boguță, nimeni altul decât fostul Malvinei.

Surse DAS, categoria A, au aflat că Malvina Cservenschi, Dorian Boguță, “Prințesica” și “Ginerică” erau prieteni la cataramă și obișnuiau să petreacă mult timp împreună. Motiv pentru care nu ar trebui să ne surprindă total răsturnarea incredibilă de situație și modul în care s-a făcut schimbul de parteneri. Astfel că, în prezent, “Ginerică” formează un cuplu cu fosta prezentatoare TV, în timp ce “Prințesica” a ajuns în brațele actorului.

Totuși, Dorian Boguță, nu pare a fi o persoană care să se implice chiar total într-o relație. În iunie 2016, de pildă, actorul a profitat din plin că iubita lui de la momentul respectiv, Malvina Cervenschi, era plecată la Monaco, cu treburi importante, şi a ieşit la o terasă din Herăstrău. Potrivit surselor noastre, distracția a fost maximă. Dorian s-ar fi simţit perfect, ajutat, ce-i drept, și de o “ferentaristă”, cu care a dansat și s-a sărutat până când s-a făcut ora 4 dimineața.

Moment în care, cu un pas nu foarte sigur, actorul s-ar fi îndreptat către un taxi, însoţit de noua sa „cucerire", dar şi de o prietenă a acesteia.

Dar să revenim la relația dintre Prințesica ”Uluitorului” și Dorian Boguță. Fiica miliardarului l-ar fi ajutat financiar pe actor în urmă cu doi ani, imediat după ce acesta s-a despărțit de Malvina Cservenschi. Conform surselor CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, “Prințesica” i-a oferit sprijinul necesar actualului iubit și i-a faciliat mutarea într-un apartament din zona Dorobanți. Semn clar că încă de atunci între cei doi exista o atracție care, în cele din urmă, s-ar fi concretizat într-o poveste de dragoste.

În plus, de curând, pe firma pe care o deține Dorian Boguță a apărut înregistrat un superb Mercedes C Class. Surse DAS, categoria A, susțin că autoturismul ar fi achitat chiar de “Prințesica”, fiica ”Uluitorului”. Mai mult, CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, a aflat că fata miliardarului pregătește un super-apartament în București, în care să se mute alături de actor, dar și de fiicele pe care le are împreună cu “Ginerică”.

Ce ar risca „Ginerică”

Totuși, trebuie să precizăm că Dorian Boguță ar putea fi în mare pericol dacă nu are gânduri serioase cu “Prințesica”. Asta deoarece “Uluitorul” este cunoscut drept o persoană iute la mânie, iar toți cei care au îndrăznit să-l supere au avut de suferit. Rămâne de văzut ce va păți și “Ginerică”.

Trebuie să precizăm că surse DAS, categoria A, susțin că actualul iubit al Malvinei ar avea informații despre anumite persoane sus-puse (generalii din servicii, politicieni etc.) care ar fi participat la partide de vânătoare organizate pe domeniul ”Uluitorului”. Partide care ar fi fost urmate de dezmățuri culinare, stropite cu râuri de alcool și finalizate prin experiențe trupești memorabile. (NU RATA: FINUL CELEBRU AL LUI TRAIAN BĂSESCU, FILMAT CU ”AMANTA” LA UN HOTEL DIN BUCUREȘTI!)

Mâine noapte, vom dezvălui cum s-a „infiltrat” Dorian Boguță printre prietenii de familie ai cuplului “Ginerică” – “Prințesica”. Și cum a ajuns, de la ”ferentaristele” despre care am amintit mai sus, la fiica ”Uluitorului”. Povestea de mâine e senzațională, aproape de necrezut. Totul însă este 100 la sută real!

