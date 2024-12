Prințul Harry rupe tăcerea. Divorțează sau nu de Meghan Markle?

În ultima vreme circulă tot mai multe zvonuri despre un eventual divorț între prințul Harry și Meghan Markle, iar fiul regelui Charles a decis să rupă tăcerea și să dea declarații despre relația dintre el și soția sa.

Recent, ducele de Sussex a înlăturat speculațiile potrivit cărora el și soția sa, Meghan Markle, se îndreaptă spre divorț. Zvonurile au apărut din cauza faptului că ducii au participat separat la câteva evenimente publice recente, notează eonline.com.

„Se pare că ne-am cumpărat casă sau ne-am mutat de vrei zece sau 12 ori. Se pare că am și divorțat de zece sau 12 ori. Deci, ce?”, a spus prințul Harry, în vârstă de 40 de ani, aflat la Summitul DealBook 2024 al The New York Times.