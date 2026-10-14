Prințul William a făcut spectacol în fața Palatului Buckingham! Turiștii au rămas mască atunci când au văzut ce face viitorul rege

Prințul William le-a oferit turiștilor aflați marți, 13 octombrie 2026, în apropierea Palatului Buckingham o surpriză pe care cu siguranță nu o vor uita prea curând. Cei care veniseră să asiste la celebra schimbare a gărzii au avut ocazia să îl vadă pe moștenitorul tronului britanic într-o ipostază mai puțin obișnuită: cu o bâtă de cricket în mână, jucând în mijlocul străzii alături de unii dintre cei mai cunoscuți sportivi din Anglia și India. Prințul de Wales, în vârstă de 44 de ani, nu s-a mulțumit să participe simbolic la eveniment, ci și-a demonstrat abilitățile sportive, a reușit câteva lovituri spectaculoase și apoi a petrecut timp alături de turiști, discutând cu ei și făcând fotografii. Dincolo de atmosfera relaxată, evenimentul a avut și un scop important, fiind organizat pentru promovarea Earthshot Prize, inițiativa de mediu susținută de William, a cărei ceremonie de premiere va avea loc în India, în luna noiembrie.

Prințul William, apariție neașteptată în fața Palatului Buckingham. Turiștii veniseră să vadă schimbarea gărzii

Potrivit PEOPLE, cei care au ajuns marți dimineață în centrul Londrei, în speranța că vor surprinde tradiționala schimbare a gărzii de la Palatul Buckingham, au avut parte de o întâlnire cu totul neașteptată. Prințul William a apărut pe The Mall, celebrul bulevard care leagă zona Palatului Buckingham de Trafalgar Square, pentru a participa la un meci de cricket organizat chiar în stradă.

Moștenitorul tronului britanic a renunțat pentru câteva momente la formalitățile obișnuite ale aparițiilor regale și s-a alăturat unor sportivi de renume din Anglia, India și alte țări, într-un eveniment care a atras rapid atenția trecătorilor.

Printre participanți s-au numărat Joe Root, fost căpitan al naționalei de cricket a Angliei, și Ajinkya Rahane, fost căpitan al echipei Indiei, două nume importante într-un sport care se bucură de o popularitate uriașă în ambele țări.

Meciul a fost organizat în perspectiva ceremoniei Earthshot Prize, care se va desfășura în noiembrie, la Mumbai, iar alegerea cricketului nu a fost întâmplătoare, deoarece acest sport reprezintă una dintre legăturile culturale puternice dintre Marea Britanie și India.

A ieșit din Palatul St. James și a pus mâna pe bâtă. Lovitura care i-a surprins chiar și pe profesioniști

Prințul William a apărut în jurul orei locale 11:30, ieșind pe porțile Palatului St. James, aflat în apropiere de locul unde fusese amenajat terenul improvizat.

După ce a discutat cu câțiva dintre jucătorii profesioniști prezenți la eveniment, Prințul de Wales s-a pregătit să intre în joc și să primească mingile aruncate de Brian Lara, legendarul sportiv originar din Indiile de Vest.

William a reușit să lovească de mai multe ori mingea roșie de cricket, demonstrând că nu este deloc străin de acest sport, iar una dintre loviturile sale a trimis mingea atât de sus încât a părut să îi surprindă chiar și pe unii dintre jucătorii aflați în apropiere.

Momentul a oferit o imagine neobișnuită pentru zona Palatului Buckingham, unde turiștii sunt obișnuiți mai degrabă cu parade militare, trăsuri regale și ceremonii oficiale decât cu un viitor rege care joacă cricket în mijlocul bulevardului.

William s-a dus direct la turiști și a făcut fotografii cu ei. Reacțiile oamenilor care l-au întâlnit

După ce și-a încheiat participarea la meci, Prințul William s-a îndreptat spre partea bulevardului The Mall dinspre St. James’s Park, unde se adunaseră turiști și admiratori ai familiei regale.

Timp de aproximativ zece minute, acesta a discutat cu oamenii care descoperiseră întâmplător evenimentul, dar și cu rudele și susținătorii sportivilor prezenți, oprindu-se pentru conversații și fotografii.

Printre cei care au avut ocazia să îl vadă de aproape s-a numărat Tricia McMahon, o turistă din Helena, statul american Montana, care s-a declarat impresionată de comportamentul moștenitorului tronului.

„A fost foarte impresionant. Urmărind felul în care interacționa cu toată lumea, puteai să simți cu adevărat compasiunea lui sinceră față de ceilalți. Tot ceea ce auzi despre Prințul William s-a confirmat”, a declarat femeia pentru People.

Un alt turist american, John Runda, tot din Helena, a remarcat naturalețea cu care William a discutat atât cu sportivii, cât și cu persoanele aflate în apropiere.

„Îi puteai vedea personalitatea. Când vorbea cu jucătorii, își punea mâna pe umerii lor, într-un mod foarte apropiat și prietenos. A fost o încântare și o mare bucurie să îl vedem”, a povestit acesta.

Pentru John Runda, întâlnirea a avut o semnificație aparte, deoarece cu aproximativ 40 de ani în urmă vizitase Londra și asistase la parada organizată de ziua regretatei Regine Elisabeta a II-a, cunoscută drept Trooping the Colour.

Atunci avusese ocazia să vadă mai mulți membri ai familiei regale, iar întâlnirea cu William i-a readus în minte acele amintiri.

„Așadar, aceasta este a doua oară când văd membri ai familiei regale”, a spus turistul zâmbind.

De ce a ales Prințul William cricketul. Legătura specială dintre Marea Britanie și India

Evenimentul organizat în apropierea Palatului Buckingham a avut o semnificație care depășește simpla demonstrație sportivă, cricketul fiind unul dintre cele mai iubite sporturi din India și o pasiune comună pentru milioane de oameni din cele două țări.

Organizatorii și-au propus să celebreze relațiile istorice și culturale dintre Marea Britanie și India, dar și să arate cum sportul poate aduce împreună oameni din medii și culturi diferite.

Pentru William, meciul a reprezentat și o oportunitate de a atrage atenția asupra Earthshot Prize, proiectul său internațional dedicat identificării și susținerii soluțiilor inovatoare pentru problemele de mediu cu care se confruntă planeta.

Prințul de Wales nu se află însă la prima experiență de acest fel, deoarece a mai participat la meciuri de cricket în timpul vizitelor oficiale efectuate alături de soția sa, Kate Middleton.

Și Kate Middleton a jucat cricket în India. Imaginile care au făcut deliciul publicului

În urmă cu zece ani, în timpul vizitei oficiale efectuate în India, Prințul William și Kate Middleton au participat la un meci de cricket organizat în inima orașului Mumbai, într-o atmosferă animată, înconjurați de localnici și sportivi.

Prințesa Kate a atras atunci atenția nu doar prin prezența sa, ci și prin felul în care a intrat în joc, fiind fotografiată în timp ce lovea mingea cu bâta de cricket.

Soția lui William purta o rochie inspirată de tunicile tradiționale, creată de designerul indian Anita Dongre, iar imaginile cu ea participând la meci au fost primite cu entuziasm de oamenii aflați la fața locului.

Cei doi au mai practicat cricketul și în timpul altor deplasări oficiale, inclusiv în Pakistan, în 2019, și în Noua Zeelandă, în 2014, demonstrând că acest sport a devenit o modalitate prin care interacționează cu comunitățile vizitate.

Prințul William pregătește un eveniment uriaș în India. Cinci mii de invitați sunt așteptați la Mumbai

Participarea lui William la meciul de cricket de la Londra a avut loc cu aproximativ o lună înainte de ceremonia Earthshot Prize, programată pentru 18 noiembrie 2026, la Mumbai.

Earthshot Prize este o inițiativă internațională lansată pentru a identifica și susține soluții inovatoare la problemele de mediu, de la schimbările climatice până la protejarea naturii și reducerea poluării.

Potrivit organizatorilor, ediția din acest an ar urma să fie cea mai amplă de până acum, aproximativ 5.000 de invitați fiind așteptați să participe la evenimentul dedicat oamenilor care contribuie la protejarea planetei.

Printre aceștia se vor afla oameni de știință, antreprenori, lideri ai comunităților, reprezentanți ai populațiilor indigene și tineri inovatori care dezvoltă soluții pentru unele dintre cele mai urgente provocări de mediu.

Alături de Prințul William vor participa ambasadorii Earthshot Prize, Robert Irwin și Nomzamo Mbatha, dar și mai multe personalități din lumea cinematografiei și divertismentului.

Vedete de la Hollywood și Bollywood, alături de Prințul William la gala din noiembrie

Ceremonia din India va reuni și nume cunoscute publicului internațional, printre care actorul Rami Malek, actrița indiană Alia Bhatt și Simone Ashley, vedeta serialului Bridgerton.

Simone Ashley a mai colaborat cu inițiativa Earthshot Prize, după ce în luna iunie a interpretat piese de pe primul său EP la Castelul Windsor, în cadrul evenimentului dedicat aniversării a cinci ani de existență a proiectului.

Actrița urmează să se reîntâlnească cu Prințul William la Mumbai, unde va participa la celebrarea aducerii premiilor de mediu în India.

Gazda ceremoniei va fi regizorul și producătorul indian Karan Johar, cunoscut și ca prezentator al versiunii indiene a emisiunii The Traitors.

Acesta a vorbit recent, într-un interviu pentru People, despre colaborarea cu Earthshot Prize și despre implicarea personală a Prințului William în promovarea proiectului.

„Cred că Prințul William are o contribuție uriașă la discuția despre schimbările climatice. Pentru cineva cu statutul și influența lui în lume, faptul că își asumă o cauză cu atâta perseverență, naturalețe și pasiune face cu adevărat diferența”, a declarat Karan Johar.

Producătorul indian a subliniat că apreciază în special faptul că William nu se limitează la declarații publice, ci se implică în mod constant în susținerea inițiativei.

„Mulți oameni se mulțumesc doar să vorbească despre asemenea lucruri, dar foarte puțini acționează cu adevărat, iar el este unul dintre cei care fac ceva în fiecare zi”, a adăugat Johar.

India ocupă un loc special în povestea de dragoste a lui William și Kate

Dincolo de relațiile diplomatice și de proiectele de mediu, India are o semnificație aparte și pentru Prințul William și Kate Middleton, care și-au dorit de multă vreme să viziteze această țară.

În timpul călătoriei oficiale din 2016, William a dezvăluit că India se afla în fruntea listei destinațiilor pe care soția sa voia să le descopere.

Prințul de Wales a povestit că, după nunta lor din 2011, Kate îi spusese că India era primul loc pe care și-ar fi dorit să îl viziteze.

Cu toate acestea, au trecut cinci ani până când cei doi au reușit să ajungă acolo, timp în care au devenit părinții a doi copii, Prințul George și Prințesa Charlotte.

„Doi copii și cinci ani mai târziu, am reușit în sfârșit să ajungem aici și suntem amândoi onorați să ne aflăm în această țară”, declara William în 2016, în timpul unui eveniment organizat la celebrul hotel Taj Mahal Palace din Mumbai.

Acum, zece ani mai târziu, Prințul William se pregătește să revină în India pentru o nouă ediție Earthshot Prize, iar meciul de cricket organizat în fața Palatului Buckingham a reprezentat un mod neobișnuit, dar spectaculos, de a atrage atenția asupra evenimentului.

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