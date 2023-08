Pro TV a făcut o achiziție de marcă pentru Vocea României. Bucurie mare pentru Tudor Chirilă, cine apare în noul sezon

Un nou sezon Vocea Românei este gata să ia startul. Show-ul a ajuns la sezonul cu numărul 11, iar numeroase schimbări s-au anunțat în acest an. Horia Brenciu va reveni în postura de jurat, Theo Rose l-a „trădat” pe Smiley și i s-a alăturat noului sosit, și, nu în cele din urmă, echipa lui Tudor Chirilă se va mări. Se pare că Pro TV a luat decizia și i-a adus un ajutor artistului.

Sezonul cu numărul 11 al emisiunii Vocea României o să vină în fața publicului cu numeroase schimbări. Pe lângă modificările de la nivelul juriului și în echipa lui Tudor Chirilă se anunță unele mutări importante. În noul sezon, concurenții, care vor face parte din tabăra artistului, o să aibă parte de un ajutor de nădejde, care i-a condus pe mulți către victorie. Mai exact, în rolul de vocal coach pentru echipa solistului de la Vama intră Irina Baianț.

Irina Baianț se alătură echipei lui Tudor Chirilă

Concurenții care vor ajunge în noul sezon în echipa lui Tudor Chirilă o vor avea ca vocal coach pe soprana Irina Baianț. Ea nu este la prima colaborare cu emisiunea de la Pro TV. În anul 2014, artista a urcat pe scenă, în marea finală, alături de Tiberiu Albu, câștigătorul sezonului. Iar anul trecut a stat alături de un alt victorios, Iulian Nunucă.

Și de această dată, Irina Baianț sper că va aduce norocul în echipa lui Tudor Chirilă, iar câștigătorul să se numere printre concurenții aleși de ea. Soprana s-a arătat încântată de misiunea pe care a primit-o și speră ca lucrurile să decurgă cât mai bine și să îi poată ajuta așa cum trebuie pe noii concurenți.

„Ne-am cunoscut la Vocea României în 2014, când am cântat în finală alături de Tiberiu Albu și am câștigat! Am rămas prieteni de-a lungul anilor, ne-am sfătuit în momente importante, am împărtășit bucurii profesionale și anul trecut am reușit să aducem trofeul, din nou, în echipă, invitată în finală, de această dată, alături Iulian Nunucă.

Anul acesta, colaborarea cu Tudor Chirilă mi-a oferit scaunul de vocal coach pentru membrii echipei lui. Este o experiență superbă, emoționantă și cu ajutorul vostru câștigătoare și în acest sezon. Mulțumesc, Tudor! Echipei Vocea României și mai ales vouă celor care ne veți urmări și susține din 8 septembrie, în fiecare vineri, de la ora 20:30 pe ProTV. Sezonul 11 – The Joy of Singing. Vocea României!”, a scris Irina Baianț în mediul online.

Horia Brenciu se întoarce la Vocea României

Sezonul 11, Vocea României, vine cu surprize pentru fanii emisiunii. Denis Roabeș a părăsit scaunul de antrenor, iar locul lui a fost ocupat de către Horia Brenciu. Însă, revenirea artistului la Pro TV nu este sigura surpriză. Echipa formată din Smiley și Theo Rose s-a destrămat, iar artista o să facă pereche cu noul coleg. Cei doi au o relație specială și sunt siguri că împreună o să facă o treabă cât se poate de bună.

„Am câştigat de două ori titlul şi pofta asta, de a-ţi aplauda concurentul care ridică trofeul este de neoprit. Eu singur?! Niciodată! Viaţa mi-a arătat că alături de prieteni e mai bine să împarţi şi muzica, şi scena, şi… podcasturile. Voi fi alături de Teodora Maria Diaconu aka Theo Rose”, a declarat Horia Brenciu.