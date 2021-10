Pro TV l-a sunat pe Mihai Bendeac ca să meargă în juriu la „Românii au talent”. Răspunsul vedetei de la Antena 1 a venit imediat!

Mihai Bendeac, unul dintre jurații de la ”iUmor”, emisiune difuzată de Antena 1, a primit o ofertă din partea Pro TV pentru a fi jurat la emisiunea ”Românii au talent”.

Mihai Bendeac a acceptat să participe la podcast-ul lui Cătălin Măruță, deși inițial refuzase acest lucru: „Al doilea și ultimul podcast la care am de gând să merg. De ce am făcut-o? Din ambiție. Ce s-a întâmplat? Am băut prea mult în cele 3 ore și am spus multe lucruri pe care vreo rămășiță din creierul meu să le filtreze. Regret? Nu știu…”, a mărturisit actorul.

Mihai Bendeac și Cătălin Măruță, schimb de replici în trecut

Actorul și prezentatorul de la Pro TV au avut, în urmă cu câteva luni, un conflict, exact pe aceeași temă. La acel moment, Mihai Bendeac a ținut să precizeze că el dorește să apară cât mai rar în spațiul public, motiv pentru care a refuzat invitația lui Măruță de a apărea în podcastul său.

„M-a invitat acum două luni de zile la podcast-ul pe care îl realizează, i-am explicat că eu vreau să am apariții foarte rare, și așa mai departe, și că îi promit că, în momentul în care o să simt că vreau să fac un nou podcast, o să fie primul pe care îl anunț, dar nu, deja nu… Deja a ajuns la hărțuire. Te rog eu, băi, nu mă mai suna, nu mă mai hărțui! Lasă-mă în pace, te rog eu frumos! Dacă o să simt nevoia să fac un podcast, jur, pe tine te sun”, a povestit Mihai Bendeac la acel moment.