Pro TV, surpriză de proporţii! Cum au reacţionat Carmen Grebenişan şi Dan Ursa când au aflat că părăsesc insula, înainte de semifinala Survivor România

Momente de stupoare la Survivor România 2023, chiar înainte de semifinala în care s-au decis concurenţii care vor lupta pentru marele trofeu. Carmen Grebenişan, Alexandra Ciomag, Andrei Krişan şi Dan Ursa erau ultimii patru concurenţi rămaşi în joc înainte de ultima eliminare atunci când producătorii Pro TV au decis ca ei să plece de pe insulă.

Şefii Survivor România au decis ca cei patru concurenţi să părăsească baraca în care au locuit timp de aproximativ 5 luni, locul care le-a fost casă în lupta pentru supravieţuire. Concurenţii au fost vizibil emoţionaţi şi au oferit reacţii cu privire la timpul petrecut pe insulă, înainte de plecarea către locul în care s-au desfăşurat probele pentru semifinala.

Ce au zis Carmen Grebenişan şi Dan Ursa când au aflat că pleacă de pe insula Survivor

„Tot ce am trăit aici ar trebui scris într-o carte, iar titlul cel mai potrivit ar fi „Oricine poate dacă nu renunță. Îmi amintesc cu drag de tot ce am trăit aici. Îmi amintesc prima zi când am venit”, a fost mesajul lui Dan Ursa, completat de Andrei Krişan: „La Unificare ce fain a fost. Să poți să vorbești cu echipa adversă”.

Carmen Grebenişan a fost, poate, surpriza acestui sezon. Influenceriţa care mai participase la un alt show de televiziune, dar nu cu probe atât de dificile şi în niciun caz cu atât de multă uzură psihică, i-a surprins pe toţi prin parcursul său. Familie, prieteni şi fani au urmărit-o cu sufletul la gură în cele 5 luni în care s-a luptat pentru supravieţuire.

„Nu îmi venea să cred! Am zis că este un vis. Mi-au amorțit mâinile. Mă funicau, mă înțepau. Și când a spus: „Alexandra, nu știu ce ai simțit tu…”, dar nu a continuat. Mă gândeam să spună că mor fetele astea aici. Simți un țep în inimă”, a spus Carmen Grebenişan.

Alexandra Ciomag, eliminată de la Survivor România, înainte de marea finală

În marea finală Survivor România, care va avea loc astăzi, de la ora 20:30, la Pro TV, se vor lupta pentru marele trofeu de supravieţuitor şi premiul colosal, în valoare de 100.000 de euro, trei concurenţi: Carmen Grebenişan, Dan Ursa şi Andrei Krişan.

Alexandra Ciomag a fost eliminată de la Survivor România înainte de ultimul act al competiţiei, dar şi-a găsit puterea de a le ura baftă colegilor săi în lupta către marele premiu: „Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în finală. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige. Sunt foarte mândră și fericită că am ajuns până în finală. Nu m-aș fi așteptat niciodată. Vă doresc mult succes și fie ca cel mai bun să câștige…”

Pentru mine a fost cea mai frumoasă experiență. Țin minte că în camp am avut curaj să-mi spun punctul de vedete și am spus așa cum cred și cum simt eu. La primele trasee, aveam niște emoții enorme, dar m-au făcut să mă abționez și mai tare. Doar în consiliu, am aceleași emoții ca la început”, a mărturisit fosta războinică.