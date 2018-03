Probleme de sănătate pentru Andreea Bănică. “Am dat de belea… E groaznic!” Ce a pățit artista

Andreea Bănică a ajuns la pat din cauza unor probleme de sănătate. Artista are mari dureri de mijloc, spate, fese, picior și altele, care nu i-au trecut. Ata deși a urmat mai multe tratamente. Cântăreața a ținut să transmită şi un mesaj pentru fani pe blogul personal.

“Am dat de belea… Din 18 februarie mă confrunt cu dureri de mijloc, fese, spate, picior etc… Pff, groaznic. De atunci și până acum nu am reușit să găsesc nici un remediu cu toată fizioterapia pe care am făcut-o și medicamente multe. Groaznic!!! Cel mai rău lucru este să nu îți poți lua copilul în brațe, să-l ridici, să-i dai să mănânce, să-l speli etc!

Am ajuns acasă și de dureri ce aveam, nu-mi trecea cu nimic, nici o pastilă… m-am transformat la față de dureri, iar lacrimile îmi curgeau șiroaie fără să mă mai pot mișca din pat. Lucian și sora mea au luat decizia să mergem la spital. M-au ridicat pe brate și m-au urcat în mașina, fapt ce m-a făcut și mai tare să plâng pentru că nu prea am ajuns eu în situații de genul ăsta decât de vreo 3 ori în viața mea.

Sunt destul de puternică, nu mă pune boala la pat așa ușor. Mă gândeam ce îmi pot face medicii să-mi aline durerile. Am așteptat pe holul spitalului Pantelimon vreo 35-40 de minute, timp în care încercam să mă încurajez că voi fi bine curând. Mi s-a părut enorm să aștept atât în durerile alea… asta pentru că locurile erau ocupate de alți oameni cu probleme. Cu siguranță se putea și mai rău!

Mi-au făcut niște injecții și perfuzii, iar sora mea se uita foarte atentă la mine și mi-a spus că mi-am revenit la chip când mi-au trecut durerile, așa am realizat că boala te urâțește mult!„, a scris Andreea Bănică pe blogul personal.

Andreea Bănică a devenit, din nou, mămică

Anul trecut, pe 16 noiembrie, Andreea Bănică a devenit mămică pentru a doua oară, după ce a adus pe lume un băieţel sănătos tun. Viaţa ei s-a schimbat complet de atunci, iar vedeta trăieşte cea mai frumoasă perioadă.