Probleme pentru Irinel Columbeanu! Pe cine a chemat Ion Cassian neapărat la azil

Se pare că în ultima perioadă Irinel Columbeanu se confruntă cu unele probleme. Viața nu e la fel de ușoară pentru fostul milionar după ce a suferit două AVC-uri, așa că Ion Cassian, patronul azilului unde locuiește acesta, a chemat de urgență medicul. Din păcate, Irinel Columbeanu a primit vești care l-au întristat mult.

În ultima perioadă, Irinel Columbeanu s-a tot plâns de insomnii, așa că recent acesta a primit vizita medicului. Având în vedere că fostul afacerist a suferit deja două AVC-uri, starea lui de sănătate nu este tocmai grozavă. Medicul l-a consultat, iar verdictul pus de acesta l-a întristat pe fostul soț al Monicăi Gabor.

Așa cum spuneam, după ce Irinel Columbeanu s-a plâns de insomnii, Ion Cassian a chemat medicul să îl consulte pe fostul milionar. Acesta a primit un tratament, dar și o veste cât se poate de proastă. Irinel Columbeanu își dorește foarte multă să plece în America, la fiica sa, însă medicul i-a interzis categoric acest lucru.

Din cauza celor două AVC-uri suferite, fostul milionar nu mai are voie să meargă cu avionul, mai ales pe distanțe atât de mari. Vestea l-a întristat teribil pe Irinel Columbeanu, însă acesta nu își pierde speranța și crede că într-un final medicii își vor da acordul.

„Acum este mai binișor, are un spirit de viață pozitiv. S-a plâns de insomnii, așa că noi i-am chemat medicul psihiatru, care l-a consultat, acum are un tratament. Nu doarme prea bine noaptea, dar, de fapt, nici nu are cum, căci doarme foarte mult ziua.

E și cam trist că, din păcate, după ce a suferit cele două AVC-uri, nu mai poate călători cu avionul. Voia să meargă la fiica lui, dar medicul care l-a consultat i-a spus clar că nu mai are voie. El tot speră însă”, a declarat Ion Cassian, potrivit click.ro.