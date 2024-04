Probleme pentru Vlad Pascu în spatele gratiilor. Criminalul de la 2 Mai este anchetat disciplinar

Vlad Pascu este urmărit de ghinioane chiar și în spatele gratiilor. Șoferul care a ucis doi tineri în stațiunea 2 Mai este cercetat disciplinar de conducerea penitenciarului Poarta Albă. Măsura vine la doar câteva zile de când jurnalistul Marian Ceaușescu a vorbit cu tânărul la telefon, a înregistrat convorbirea – sub forma unui interviu – după care a făcut public dialogul pe o rețea de socializare.

În urmă cu doar câteva zile, Vlad Pascu a avut o discuție telefonică la care au participat Mihai Pascu, tatăl lui, și jurnalistul Marian Ceaușescu. Convorbirea dintre cei trei a fost făcută publică pe o rețea de socializare, iar la scurt timp, autoritățile s-au autosesizat. Astfel, sub forma unui interviu telefonic, autorul accidentului de la 2 Mai și-a exprimat regretul față de cele întâmplate și a mărturisit că ar da orice ca să poată da timpul înapoi, să facă lucrurile diferit.

Vlad Pascu este cercetat disciplinar de conducerea Penitenciarului Poarta Albă

„Aș porni pe o altă cale, cu totul și mi-aș face o altă viață. Nu în sensul care am făcut până acum. Știu că am făcut greșeli și am pierdut niște timp, s-a întâmplat și tragedia asta cu acești doi oameni nu au cum să se mai întoarcă în momentul de față. Aș da orice, ca să pot să da timpul înapoi, să fac lucrurile diferit. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează și nu arată decât partea neagră a mea, nu arată nimic din lucrurile bune pe care le-am făcut în viața asta”, se arată în discuția dintre Marian Ceaușescu și Vlad Pascu.

În urma celor întâmplate, conducerea Penitenciarului Poarta Albă s-a autosesizat, iar Vlad Pascu este acum anchetat disciplinar. Tânărul riscă să piardă dreptul la vizite și accesul la telefonul mobil. Acesta a încălcat anumite condiții și reguli impuse persoanelor condamnate sau în arest preventiv: este permisă comunicarea cu persoanele din exterior, însă numai în anumite condiții. Mai exact, există un anumit număr de persoane cu care acesta poate comunica. În cazul persoanelor care nu și-au primit pedeapsa definitivă, situație în care se află și criminalul de la 2 Mai, lista persoanelor se reduce – mai exact, Vlad Pascu are voie să ia legătura cu părinții și avocații săi, singurii care au și dreptul să-l viziteze.

Vlad Pascu rămâne în arest preventiv

Marți, 11 aprilie 2024, magistrații Judecătoriei Mangalia au decis ca Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai – în care și-au pierdut viața doi tineri, să rămână în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile.

„Constată legalitatea şi temeinicia arestării preventive a inculpatului Pascu Matei Vlad şi menţine arestarea preventivă a inculpatului arestat în baza mandatului de arestare preventivă nr.15/UP din data de 20.08.2023, emis de Judecătoria Mangalia în dosarul nr.4085/254/2023. Respinge cererile formulate de apărătorul inculpatului de revocare a măsurii arestării preventive şi înlocuirea cu o altă măsură, ca neîntemeiate”, se arată în decizia Judecătoriei Mangalia.

