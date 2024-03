Problemele de sănătate nu-i dau pace Biancăi Drăgușanu! Iubita lui Gabi Bădălău s-a săturat. „Nu știu ce se întâmplă”

Bianca Drăgușanu parcă este urmărită de probleme. De mai bine de o săptămână, problemele de sănătate îi dau mari bătăi blondinei. Cum se simte fosta prezentatoare TV?

Par că problemele se țin lanț pentru Bianca Drăgușanu. La nici o săptămână de la petrecerea fastuoasă pe care a organizat-o de ziua ei, vedeta acuză că se confruntă cu o problemă de sănătate. Se pare că blondina nu le găsește rezolvare, iar starea sa nu pare să se îmbunătățească.

Mai mult, diva spune că până acum, nici un medicament de pe piață care ar fi putut să o ajute cu problemele de sănătate nu a avut vreun rezultat.

Iubita lui Gabi Bădălău se confruntă cu o perioadă extrem de dificilă, mai ales că alergia de care suferă nu îi dă pace. Se pare că această afecțiune îi face ochii să lăcrimeze neîncetat blondinei. Acesta este motivul pentru care Bianca Drăgușanu a renunțat la machiaj. De asemenea, nici medicamentele pe care le-a luat nu i-au ameliorat stările, cu toate că numărul acestora nu a fost deloc mic.

„Deci, nu știu ce se întâmplă, dar am mai bine de o săptămână de când mă confrunt cu o alergie care nu trece cu nimic. Mai bine de o săptămână, cred că am zece zile și am luat tot ce există antihistaminic, tot, toate care există pentru alergii eu le-am luat deja. Și nu pot să mă machiez pentru că îmi curg ochii încontinuu, adică exagerat de mult lăcrimez. Îmi doresc să nu mai plâng niciodată în viața mea, să existe un medicament care să oprească lăcrimarea, încât să nu mai pornească niciodată”, le-a povestit Bianca Drăgușanu urmăritorilor ei de pe Instagram.