Procurorii au cerut arestarea lui Matteo Politi, ”medicul cu 8 clase”. Ce acuzații i se aduc

După două ore de audieri care au avut loc la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, procurorii au cerut arestarea preventivă – pentru 30 de zile – a lui Matteo Politi, ”medicul cu 8 clase”. Scos încătușat din instituție, italianul va fi dus la Judecătoria Sectorului 1, acolo unde judecătorul va decide dacă admite sau nu cererea formulată de procurori.

Acuzațiile care i se aduc italianului sunt foarte grave.

”În cuprinsul ordonanței de punere în mișcare a urmăririi penale s-a reținut că în perioada iulie – decembrie 2018 cetățeanul italian a exercitat activități specifice celei de medic plastician în cadrul a două policlinici din municipiul București, fără a avea drept de practică pe teritoriul țării și fără a avea în posesie documente care să ateste specializarea sa. Totodată, în aceeași perioadă cetățeanul italian a indus în eroare mai multe persoane vătămate cu privire la calitatea sa de medic chirurg plastician folosind un nume fals și efectuând acte medicale asupra acestora, obținând totodată un folos patrimonial injust care a constat în contravaloarea care a fost achitată pentru actele medicale”, a declarat procurorul Călin Radu Bogdan, purtător de cuvânt Parchetul Judecătoriei Sectorului 1, preluat de libertatea.ro.

Poveste cu iz de escrocherie

În dosarul depus de avocată, Matteo Politi apare indicat, în limba sârbă, drept absolvent al Facultății de Medicină din Kosovo, unde la putere e albaneza. Explicația e că facultatea a rămas sub administrație sârbă și se numește University of Priștina, chiar dacă sediul ei nu mai e în Priștina, actuala capitală a Republicii Kosovo. În buna tradiție a escrocilor internaționali, povestea are în ea toate contradicțiile posibile. Dar, așa cum a spus chiar Matteo Politi, marți seară, la emisiunea lui Dan Capatos, de pe Antena 1:

„Din momentul în care am fost recunoscut, cu ajutorul avocatului, din momentul în care statul român mi-a echivalat diplomele, mă numesc medic”.

Totodată, ”medicul” cu opt clase se apără și face primele declarații în legătură cu toată situația scandaloasă în care se află.

„Lucrurile despre care mass-media scrie în momentul de față sunt cele care s-au întâmplat în Italia, acolo unde cazul a fost închis și de acolo au plecat toate poveștile. Când am venit în România, am dat documentele originale cu tot cu parafă unui avocat care, plătit cu o sumă considerabilă, a întreprins toate procedurile necesare pentru ca toate hârtiile mele să fie recunoscute și au fost astfel obținute toate avizele de către ministerele aferente, cărora le-am plătit chitanțe și, astfel, mi-au eliberat toate documentele și actele pentru a lucra în România. După aceea, avocata mi-a zis că am toate actele necesare pentru a profesa în România. Pot folosi numele de Matthew Mode, am primit o scrisoare de la un notariat din România care îmi permite să folosesc acest nume” a povestit Matteo Politi pentru spynews.ro.

