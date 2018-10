Procurorii cer închisoare pe viaţă pentru Magdalena Şerban, autoarea crimei de la metrou. ”Aș vrea ca tot ce plătesc să fie cu factură”, a cerut acuzata

Procurorii cer închisoare pe viaţă pentru Magdalena Şerban, autoarea crimei de la metrou. Magdalena Şerban a a declarat, în fața instanței, că regretă ce a făcut şi că dorește factură dacă va trebui să plătească daune morale, ea fiind gestionar.

„Noi apreciem că a acţionat cu intenţie, a prevăzut urmările. Vă solicităm să aveţi în vedere criteriile generale. A săvârşit acţiunile contra vieţii într-o modalitate extrem de gravă din care rezultă ferocitatea şi cruzimea inculpatei. Pe latura penală, noi solicităm pedeapsa în detenţie de 10 ani pentru tentativă de omor. Pentru omor, solicităm condamnare detenţine pe viaţă şi pedepse accesorii”, a spus procurorul în faţa magistraţilor Tribunalului Bucureşti, consemnează Mediafax.

În ultimul cuvânt din proces, Magdalena Şerban a a declarat, în faţa instanţei, că şi pentru ea a fost o traumă tragedia de la metrou. Acuzata a mai spus că încă este şocată.

„Regret faptele comise şi luaţi în calcul boala de care sufăr. Am fost la ospiciu şi în Spania. Aş vrea ca tot ce plătesc să fie cu factură (n.red. – referitor la daune morale cerute), pentru că eu sunt gestionară. Şi acum sunt şocată de ce s-a întâmplat. Şi sufăr foarte mult, şi pentru mine este o traumă”, a spus Magdalena Şerban.

Avocatul apărării spune că femeia "are tendințe de ucidere"

Avocatul Magdalenei Şerban a precizat că – deşi femeia „pare normală” – acuzata are nevoie de ajutor pentru că în momentele de delir, are „tendinţe de ucidere”.

„Inculpata a avut o poziţie de regret şi nu are antecedente penale. Luaţi în vedere ca raportul psihiatric spune că discernământul inculpatei era mult scăzut. De asemenea, are şi tulburare delirantă. Aparent pare normală, însă în momentele de delir are tendinţe de suicid sau de ucidere. Aceste persoane nu solicită ajutor, sunt aduse de familie. Mi-a spus că regretă foarte mult că nu lua tratament în perioada comiterii faptelor. Suntem de acord cu măsura obligării de tratament. În ceea ce priveşte partea civilă, este de acord să plătească daune materiale. Cu privire la daunele morale, vă rugăm să le respingeţi”, a spus apărătorul Magdalenei Şerban.

Iubitul fetei care a murit după ce Magdalena Şerban a împins-o a declarat, la rândul său, că întâmpină greutăţi de când ea nu mai e:

„Aveam o relaţie din 25 decembrie 2015 cu Alina. Eram foarte apropiaţi şi locuiam împreună la părinţii mei. Urma să ne căsătorim. Ea participa la cheltuielile necesare casei. Viaţa mea a fost destul de grea după acest incident. Am avut o stare destul de deteriorată şi plângeam foarte des, dar am avut noroc cu prietenii şi cei apropiaţi care au avut grijă de mine”.

El îi cere Magdalenei Şerban daune în valoare de 100.000 de euro.

Procurorii cer închisoare pe viaţă pentru Magdalena Şerban. Despăgubiri morale în valoare de 50 000 de euro

Apărătorul Alexandrei Anne-Mary Costache, fata care a reuşit să se salveze, a spus că tânăra cere despăgubiri materiale şi morale, ea încă fiind consiliată psihologic.

„Solicităm să obligaţi inculpata la plata de daune materiale, contravaloarea plăţilor pentru şedinţele de psiho-terapie ale victimei, dar şi pentru şdinţele de psihoterapie care vor urma. Este nevoie de şedinţe pe o durată îndelungată. Are probleme de stres post-traumatic. Psihologul care o consiliază spune că nu se pune problema în prezent a unei vindecări. Dacă cineva apare brusc lângă ea îi crează probleme. Despăgubirile materiale sunt în cuantum de 12.000 de lei. Despăgubirile morale sunt de 50.000 de euro”, a spus avocatul.

