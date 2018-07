Producătorii de la “Insula Iubirii” “vor să taie de la montaj scenele de sex ca să se asigure că show-ul nu devine prea obscen”

Cand incepe, incepe…da' sa dea dracu' sa nu va uitati! 😉🤓😎 Insula iubirii 4! 🌴#Thailanda @insulaiubirii_oficial #incaputinsiincepe

A post shared by Radu Valcan (@raduvalcan) on Jul 10, 2018 at 5:34am PDT