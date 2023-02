Profit record pentru băncile din România, în 2022. Ce s-a întâmplat după saltul ROBOR

BNR a anunțat recent faptul că băncile din România au înregistrat, la final de 2022, un profit record. Faptul că indicele ROBOR a crescut a avut un impact benefic pentru bancari, dar negativ pentru cetățenii care au credite.

Conform datelor transmise de către BNR, în anul 2022, sistemul bancar din românia a atins un nivel record de 10,2 miliarde. Comparativ cu anul 2021, suma este mai mare cu 24,4 procente. Astfel, anul ce abia s-a încheiat a fost cel mai profitabil pentru bancheri.

(CITEȘTE ȘI: Ce trebuie să știe românii care vor să-și cumpere o casă, în anul 2023. Cât vor fi ratele, după creșterea ROBOR și IRCC)

Cum a influențat indicele ROBOR profitul băncilor

În primul trimestru din anul 2022, băncile din România au obținut un profit de aproximativ două miliarde de lei. Cel de-al doilea trimestru a avut parte de o creștere și mai mare, odată cu creșterea indicelui ROBOR, respectiv de aproximativ cinci miliarde. Așadar, până la final de an, bancherii au înregistrat câștiguri mai mari de 10 miliarde de lei.

ROBOR reprezintă rata medie a dobânzii la care băncile din România se împrumută reciproc. Scopul indicelui pentru șase luni este acela de a calcula dobânzile la creditele ipotecare în lei, cu o dobândă variabilă. Cel stabilit pe o perioadă de 12 luni are rolul de a ajuta la calcularea ratei dobânzii plătite în lei pentru perioada unui an.

Potrivit datelor furnizate de către Banca Națională a României (BNR), ratele de referință ROBOR se stabilesc pentru opt scadente, cea mai scurtă fiind de o zi, iar cea mai lungă de un an: ROBOR overnight (O/N), ROBOR tomorrow next (T/N), ROBOR 1 luna, ROBOR 3 luni (3M), ROBOR 6 luni (6M) si ROBOR 12 luni (12M). Cea mai utilizată rata este ROBOR la 3 luni (3M) .

(CITEȘTE ȘI: Toți românii care au credite trebuie să știe. Ce se va întâmpla cu dobânda din anul 2023)