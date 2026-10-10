Prognoza meteo azi, 10 octombrie 2026. Vara nu se dă dusă din România! Temperaturile explodează în weekend, dar meteorologii avertizează asupra ploilor torențiale

România va avea parte de o sâmbătă cu temperaturi neobișnuit de ridicate pentru mijlocul lunii octombrie, însă vremea va aduce contraste importante între regiunile țării. Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul următor maximele vor ajunge până la 29 de grade în sudul Olteniei și al Munteniei, în timp ce în nord-vest și centru valorile termice vor fi mai apropiate de normalul perioadei. Ploile torențiale vor afecta mai ales vestul, nord-vestul și zonele montane, unde vântul va atinge la rafală chiar și 90 km/h. În București, vremea va rămâne frumoasă, cu temperaturi de până la 27 de grade.

Vremea în România

Sâmbătă, 10 octombrie 2026, vremea va continua să fie deosebit de caldă pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a țării, în special în regiunile sudice și estice, unde temperaturile vor depăși semnificativ mediile climatologice specifice datei.

În nord-vest, centru și nord, valorile diurne se vor situa în jurul celor normale pentru mijlocul lunii octombrie, astfel că diferențele de temperatură dintre regiunile țării vor fi destul de evidente.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20–21 de grade în zonele mai răcoroase din Maramureș, Transilvania și nordul litoralului și 29 de grade, izolat, în sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele nocturne vor oscila între 5 și 17 grade, cele mai scăzute valori urmând să fie înregistrate în depresiuni.

Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor, însă după-amiaza și seara vor apărea înnorări și averse, în special la munte și în nord-vestul țării. În cursul nopții, ploile se vor extinde în nord-vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei.

Precipitațiile vor avea și caracter torențial, iar pe suprafețe restrânse vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge, în general, la 10–15 litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 20–25 de litri pe metru pătrat.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, temperaturile vor fi mai apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă, iar vremea va deveni treptat instabilă. În Maramureș și Crișana, maximele se vor situa în jurul valorilor de 20–23 de grade, în timp ce în Banat temperaturile vor putea urca până la 25 de grade.

Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu înnorări și averse pe alocuri, în special după-amiaza și seara. În timpul nopții, ploile se vor extinde în Banat, Crișana și Maramureș, unde vor putea avea caracter torențial și vor fi însoțite izolat de descărcări electrice.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10–15 litri pe metru pătrat, dar în unele zone pot depăși 20–25 de litri pe metru pătrat. În sudul Banatului, vântul se va intensifica temporar pe timpul nopții, cu rafale de 40–45 km/h.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Sudul și sud-estul României vor continua să se bucure de temperaturi mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru mijlocul lunii octombrie, astfel că atmosfera va aminti mai degrabă de sfârșitul verii decât de o zi obișnuită de toamnă.

În Muntenia, maximele vor oscila între 25 și 29 de grade, cele mai ridicate valori urmând să fie înregistrate izolat în sudul regiunii. Cerul va fi variabil, iar precipitațiile nu vor reprezenta principalul fenomen meteorologic al zilei.

Vântul va sufla, în general, slab și moderat, fără intensificări semnificative în zonele joase. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî spre 11–16 grade, păstrând însă un caracter relativ blând pentru această perioadă.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale țării, cu temperaturi care vor ajunge izolat până la 29 de grade în sudul provinciei. În celelalte zone, maximele se vor situa în general între 24 și 28 de grade, valori considerabil mai ridicate decât mediile climatologice ale datei.

În prima parte a zilei, vremea va fi în general favorabilă activităților în aer liber, însă înnorările vor deveni mai prezente în anumite zone, mai ales spre sfârșitul intervalului.

În nord-vestul Olteniei, ploile se vor extinde în cursul nopții, iar unele averse pot avea caracter torențial. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 10–15 litri pe metru pătrat, cu posibilitatea depășirii izolate a pragului de 20–25 de litri pe metru pătrat.

Vremea în estul și nord-estul României

În Moldova și în celelalte zone din estul țării, temperaturile diurne vor rămâne mai ridicate decât valorile normale pentru această perioadă a anului, continuând tendința de vreme caldă care caracterizează o mare parte a României.

Maximele vor fi cuprinse, în general, între 23 și 27 de grade, cu valori mai ridicate în sudul regiunii. Cerul va fi variabil, iar în cursul zilei nu sunt așteptate precipitații extinse, astfel că vremea va fi relativ liniștită în majoritatea localităților.

Vântul va sufla slab și moderat, iar pe timpul nopții, în regiunile estice se vor semnala pe arii restrânse ceață sau nebulozitate joasă, fenomene care pot reduce vizibilitatea în special în zonele joase și în apropierea cursurilor de apă.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, temperaturile se vor situa în jurul celor normale pentru data de 10 octombrie, cu maxime cuprinse, în general, între 20 și 24 de grade. Dimineața, pe arii restrânse, vor fi condiții de ceață sau nebulozitate joasă, în special în centrul țării.

În nord-vestul Transilvaniei, ploile se vor extinde în cursul nopții, în timp ce în zona montană vor apărea averse pe alocuri încă din a doua parte a zilei.

La munte, vântul va reprezenta unul dintre cele mai importante fenomene meteorologice, deoarece în zona înaltă a Carpaților sunt prognozate rafale de 60–90 km/h. Aceste intensificări pot crea condiții dificile pe traseele expuse, în special pe creste, unde vântul puternic se poate combina cu precipitațiile.

Temperaturile minime vor coborî până la 5 grade în depresiuni, iar în celelalte zone ale Transilvaniei vor fi, în general, între 7 și 12 grade.

Vremea în Dobrogea și pe litoralul Mării Negre

Dobrogea va avea parte de o zi cu temperaturi mai ridicate decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a regiunii, deși nordul litoralului se va număra printre zonele mai răcoroase ale țării.

Maximele vor oscila între 20 și 25 de grade, cu cele mai scăzute valori în nordul litoralului. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante.

Nu sunt așteptate precipitații extinse în timpul zilei, astfel că vremea va fi în general potrivită pentru plimbări pe litoral. În cursul nopții, local pot apărea ceață sau nebulozitate joasă, iar temperaturile minime vor fi cuprinse aproximativ între 12 și 16 grade.

Vremea în Capitală

Bucureștenii vor avea parte de o zi de sâmbătă frumoasă și neobișnuit de caldă pentru luna octombrie, chiar dacă temperaturile vor scădea ușor față de ziua precedentă.

Potrivit prognozei meteorologice, temperatura maximă va fi de 26–27 de grade, valori cu mult peste cele specifice acestei perioade a anului. Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, urmând să devină mai mult senin în restul intervalului.

Vântul va sufla în general slab, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile plimbărilor și activităților în aer liber.

Pe timpul nopții, temperatura minimă va coborî la 12–14 grade, cu valori ușor mai scăzute în zona preorășenească.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca: Sâmbătă, vremea va fi relativ plăcută, cu o temperatură maximă de aproximativ 22 de grade și o minimă de 9 grade. Cerul va fi variabil, iar în cursul nopții vor crește șansele de ploaie, pe fondul extinderii precipitațiilor în nord-vestul Transilvaniei.

Timișoara: Temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade, iar minima nocturnă va coborî spre 13 grade. Cerul va fi variabil în timpul zilei, însă spre seară și în cursul nopții vor apărea înnorări și averse, unele posibil torențiale, în contextul instabilității atmosferice din Banat.

Iași: Vremea va fi caldă pentru mijlocul lunii octombrie, cu o maximă de aproximativ 25 de grade și o minimă de 11 grade. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat, în timp ce spre dimineață pot apărea local condiții de ceață sau nebulozitate joasă.

Craiova: Orașul se va număra printre localitățile cu vreme deosebit de caldă, cu o temperatură maximă de aproximativ 28 de grade și o minimă de 13 grade. Cerul va fi variabil, iar condițiile meteorologice vor fi favorabile activităților în aer liber în cea mai mare parte a zilei.

Constanța: Pe litoral, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 23 de grade, iar minima va fi de 15 grade. Cerul va fi variabil, vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va rămâne în general plăcută pentru plimbări pe malul mării.

Brașov: Temperatura maximă va fi de aproximativ 21 de grade, în timp ce minima nocturnă va coborî spre 7 grade. Dimineața vor fi posibile condiții de ceață sau nebulozitate joasă, iar cerul va deveni variabil pe parcursul zilei. În zonele montane din apropiere vor apărea averse și intensificări ale vântului, cu rafale de 60–90 km/h pe creste.

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