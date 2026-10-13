Prognoza meteo azi, 13 octombrie 2026. Vine frigul peste România! Temperaturile scad până la 0 grade. Unde va ninge și unde sunt așteptate ploi

Vremea continuă să se răcească în România marți, 13 octombrie 2026, iar temperaturile vor fi mai scăzute decât cele normale pentru această perioadă în majoritatea regiunilor. Potrivit prognozei meteorologice pentru intervalul 13 octombrie, ora 09:00 – 14 octombrie, ora 09:00, ploile vor afecta în special sudul și sud-estul țării, în timp ce la altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură vor apărea lapovița și ninsoarea. Vântul va avea intensificări de până la 80 km/h la munte, iar în unele depresiuni temperaturile nocturne vor coborî până la 0 grade, fiind posibile bruma și ceața.

Vremea în România

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a României, iar cerul va prezenta înnorări în numeroase regiuni. Ploile vor fi prezente în Oltenia, Muntenia și Dobrogea, vor apărea local în Moldova și Transilvania și doar izolat în celelalte zone ale țării.

Cele mai importante cantități de precipitații sunt așteptate izolat în Dobrogea, sudul Moldovei și estul Munteniei, unde se pot acumula peste 25 de litri de apă pe metru pătrat, iar ploile vor putea fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va sufla slab și moderat în general, însă va avea intensificări temporare în Banat, Crișana, Moldova, Dobrogea și estul Munteniei, unde vitezele vor ajunge la 40–60 km/h. În zona montană înaltă, rafalele vor atinge 60–80 km/h, accentuând senzația de frig.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 10 grade în estul Transilvaniei și 18 grade în sudul Banatului, iar cele minime se vor situa între 0 grade în depresiuni și 11 grade pe litoral. Pe arii restrânse se vor forma ceață și brumă, semn că nopțile devin tot mai reci.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi rece pentru mijlocul lunii octombrie, însă precipitațiile vor fi mai puțin extinse decât în regiunile sudice. Cerul va prezenta înnorări, iar ploile vor apărea izolat în zonele vestice și nord-vestice.

În Banat și Crișana, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40–60 km/h, astfel că senzația de frig va putea fi mai accentuată în zonele expuse. Sudul Banatului va înregistra cele mai ridicate temperaturi maxime din țară, de până la 18 grade, în timp ce în restul regiunilor valorile termice vor fi caracteristice unei zile reci de toamnă.

În cursul nopții, temperaturile vor continua să scadă, iar pe arii restrânse vor fi condiții de ceață și brumă.

Sudul și sud-estul țării

În Muntenia, vremea va fi predominant închisă, cu înnorări și perioade de ploaie, iar temperaturile se vor menține sub valorile obișnuite pentru această dată. Precipitațiile vor afecta regiunea, însă cele mai importante cantități de apă sunt așteptate în partea estică.

În estul Munteniei, izolat, se pot acumula peste 25 l/mp, iar ploile vor putea fi însoțite de descărcări electrice. Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40–60 km/h, ceea ce va accentua disconfortul provocat de temperaturile scăzute și de umezeală.

În restul regiunii, vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va rămâne răcoroasă pe tot parcursul intervalului.

Oltenia și sud-vestul țării

În Oltenia, ziua de marți va aduce cer predominant noros și ploi, pe fondul unei vremi reci pentru această perioadă a anului. Precipitațiile vor afecta regiunea, însă prognoza nu indică pentru Oltenia aceleași acumulări de peste 25 l/mp menționate pentru unele zone din estul și sud-estul țării.

Vântul va sufla în general slab și moderat, iar temperaturile vor rămâne sub cele specifice mijlocului lunii octombrie. În timpul nopții, răcirea se va accentua, iar în zonele favorabile se vor putea forma ceață și brumă.

În sud-vestul țării, condițiile meteorologice vor fi diferite de la o zonă la alta, sudul Banatului urmând să înregistreze maxime de până la 18 grade, cele mai ridicate valori prognozate la nivel național.

Estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea va fi rece, cu înnorări și ploi care vor apărea local, în timp ce vântul va avea intensificări temporare în mai multe zone ale regiunii. Rafalele vor atinge în general viteze de 40–60 km/h, accentuând senzația de frig.

În sudul Moldovei, izolat, precipitațiile vor putea depăși 25 de litri pe metru pătrat, iar pe alocuri vor fi posibile și descărcări electrice. În nordul și centrul regiunii, ploile vor avea o distribuție mai restrânsă, conform prognozei generale.

Temperaturile vor fi scăzute pentru această perioadă a anului, iar pe timpul nopții și dimineața vor exista condiții de ceață și, pe arii restrânse, de brumă.

Centrul țării și zona Carpaților

În Transilvania, vremea va fi rece, iar ploile vor apărea local, pe fondul unui cer cu înnorări. Cele mai scăzute temperaturi maxime din România sunt prognozate în estul Transilvaniei, unde termometrele vor indica aproximativ 10 grade.

În depresiunile intramontane, minimele nocturne vor putea coborî până la 0 grade, iar în anumite zone se va forma brumă. Ceața va fi posibilă pe arii restrânse, în special în intervalele cu temperaturi scăzute.

La altitudini mari în Carpații Meridionali și de Curbură, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, semn că vremea capătă un aspect tot mai apropiat de iarnă în zonele înalte. Vântul va sufla puternic pe creste, unde rafalele vor atinge 60–80 km/h, astfel că deplasările montane vor necesita atenție sporită.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi instabilă și rece pentru această perioadă, cu cer noros și ploi care vor afecta regiunea. Izolat, cantitățile de apă vor depăși 25 l/mp, iar precipitațiile vor putea fi însoțite de descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări temporare, cu viteze în general de 40–60 km/h, inclusiv în zonele apropiate de litoral, unde rafalele vor accentua senzația de vreme rece și umedă.

Pe litoral, temperaturile minime vor ajunge la aproximativ 11 grade, reprezentând cele mai ridicate valori nocturne prognozate la nivel național. Chiar și așa, ploile și vântul vor face ca vremea să fie mai puțin plăcută decât în zilele obișnuite de toamnă.

Vremea în Capitală

În București, marți, 13 octombrie 2026, vremea va fi predominant închisă, iar cerul va rămâne noros în cea mai mare parte a intervalului. Temporar va ploua slab, iar cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 4–8 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla în general moderat, contribuind la accentuarea senzației de răcoare, în condițiile în care temperaturile se vor situa sub valorile obișnuite pentru această perioadă.

Temperatura maximă va fi cuprinsă între 13 și 15 grade, iar minima nocturnă va coborî la 5–7 grade, astfel că locuitorii Capitalei vor avea parte de o zi rece și umedă, urmată de o noapte cu temperaturi destul de scăzute.

Vremea în marile orașe

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului, iar cerul va avea înnorări, cu posibilitatea apariției ploilor, în concordanță cu prognoza pentru Transilvania. Temperaturile vor fi scăzute, iar în cursul nopții răcirea se va accentua, existând condiții de ceață și brumă în zonele favorabile.

Timișoara

La Timișoara, vremea va fi relativ mai blândă decât în unele regiuni din centrul țării, însă vântul va avea intensificări temporare, potrivit prognozei pentru Banat. În sudul Banatului, temperaturile maxime vor putea ajunge la 18 grade, cea mai ridicată valoare anunțată pentru România, în timp ce ploile vor apărea izolat în vestul țării.

Iași

La Iași, vremea va fi rece, cu înnorări și posibilitatea apariției ploilor, în condițiile în care precipitațiile sunt prognozate local în Moldova. Vântul va avea intensificări temporare în regiune, cu viteze de 40–60 km/h, iar temperaturile se vor menține sub valorile caracteristice acestei perioade.

Craiova

La Craiova, vremea va fi predominant închisă, cu înnorări și perioade de ploaie, pe fondul răcirii care afectează Oltenia. Vântul va sufla în general slab și moderat, iar temperaturile vor fi scăzute pentru mijlocul lunii octombrie, în special în cursul nopții.

Constanța

La Constanța, vremea va fi instabilă, cu înnorări, ploi și intensificări temporare ale vântului, care va atinge în Dobrogea viteze de 40–60 km/h. Izolat, precipitațiile din regiune vor putea depăși 25 l/mp, iar pe litoral temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de 11 grade.

Brașov

La Brașov, vremea va fi rece, cu înnorări și posibilitatea apariției ploilor, iar temperaturile vor fi reduse, conform evoluției prognozate pentru centrul țării. În estul Transilvaniei, maximele vor coborî până la aproximativ 10 grade, iar în depresiunile din regiune minimele nocturne vor putea ajunge la 0 grade. În zona montană înaltă, precipitațiile vor putea fi sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări puternice pe creste.

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