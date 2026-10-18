Prognoza meteo azi, 18 octombrie 2026. Ploile pun stăpânire pe mai multe regiuni! Unde se vor acumula peste 20 de litri de apă pe metru pătrat

Prognoza meteo azi, 18 octombrie 2026. Ploile pun stăpânire pe mai multe regiuni! Unde se vor acumula peste 20 de litri de apă pe metru pătrat
Prognoza meteo azi, 17 octombrie 2026, sursa-colaj CANCAN.RO
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Vremea se încălzește ușor în România duminică, 18 octombrie 2026, însă norii și ploile vor continua să domine în mai multe regiuni. Temperaturile maxime vor varia între 10 și 21 de grade Celsius, cele mai ridicate valori fiind așteptate în vestul și sud-vestul Olteniei, în timp ce Transilvania va avea parte de o atmosferă mai răcoroasă. În Moldova, Dobrogea, Muntenia și în zonele montane sunt prognozate precipitații, iar vântul va atinge viteze de până la 80 km/h pe crestele Carpaților. În București, termometrele vor indica până la 19 grade, dar cerul va rămâne temporar noros.

Vremea în România

Potrivit ANM, Duminică, 18 octombrie, temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor, însă această încălzire nu va aduce și o îmbunătățire generală a condițiilor meteorologice. Ploile vor afecta Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și Munteniei, dar și unele zone montane, în timp ce în Oltenia și Maramureș precipitațiile vor apărea pe suprafețe mai restrânse.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse, în general, între 2 și 10 litri pe metru pătrat, însă în regiunile estice și la munte se pot acumula izolat peste 15–20 de litri pe metru pătrat. În restul țării, cerul va fi variabil, cu perioade în care norii vor alterna cu intervalele însorite.

Temperaturile maxime se vor situa între 10 grade în Transilvania și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei, iar minimele nocturne vor fi cuprinse între 5 și 12 grade. Dimineața și noaptea, ceața va apărea pe alocuri, în special în zonele joase.

Vremea pe regiuni

Nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi mai liniștită decât în est, iar temperaturile vor crește ușor față de zilele precedente. În Banat și Crișana, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare, dar și cu intervale în care vremea va fi favorabilă activităților în aer liber.

În Maramureș, ploile vor apărea pe arii restrânse, fără să cuprindă întreaga regiune. Vântul va sufla slab și moderat, iar în timpul nopții vor exista condiții pentru formarea ceții.

Vremea în sud și sud-est

În Muntenia, vremea va fi caracterizată de înnorări și ploi în cea mai mare parte a regiunii, chiar dacă valorile termice vor crește ușor. Cantitățile de apă vor fi în general de 2–10 litri pe metru pătrat, iar vântul va sufla slab și moderat.

În zonele joase, temperaturile vor fi mai ridicate decât în centrul țării, însă umezeala și norii vor menține o atmosferă schimbătoare. Dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață, mai ales în zonele în care umezeala se va menține ridicată.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării

Oltenia va fi regiunea cu cele mai ridicate temperaturi din România, maximele urmând să ajungă până la 21 de grade Celsius în vestul și sud-vestul regiunii.

Cerul va fi variabil în cea mai mare parte a intervalului, însă pe arii restrânse vor exista înnorări și ploi. Spre deosebire de Moldova sau Dobrogea, precipitațiile nu vor avea o extindere importantă, astfel că vremea va fi mai favorabilă plimbărilor și activităților în aer liber.

Vremea în est și nord-est

În Moldova, vremea va fi predominant noroasă și ploioasă, iar precipitațiile vor afecta numeroase localități. Cantitățile de apă vor fi în general de 2–10 litri pe metru pătrat, dar izolat pot depăși 15–20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale care vor atinge în general 40–45 km/h, accentuând senzația de răcoare în perioadele cu precipitații.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania, cerul va fi predominant noros, iar ploile vor afecta cea mai mare parte a regiunii. Temperaturile vor fi mai scăzute decât în vestul și sudul țării, unele zone urmând să înregistreze maxime de numai 10 grade Celsius.

În zona montană, ploile vor apărea local, iar cantitățile de apă vor putea depăși izolat 15–20 de litri pe metru pătrat. Vântul va avea intensificări importante, în special pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, unde rafalele vor atinge 70–80 km/h.

În depresiunile intramontane și în alte zone joase, ceața va putea reduce vizibilitatea dimineața și noaptea.

Vremea în Dobrogea și în zona Mării Negre

În Dobrogea, vremea va fi predominant închisă, cu cer noros și ploi în mai multe zone. Cantitățile de apă vor fi în general de 2–10 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 15–20 de litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări locale, cu rafale care vor atinge aproximativ 40–45 km/h, inclusiv în zonele expuse din apropierea litoralului.

Vremea în Capitală

În București, duminică, 18 octombrie 2026, valorile termice vor fi în creștere și se vor apropia de cele specifice acestei perioade a anului.

Temperatura maximă va fi de 18–19 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă se va situa între 7 și 9 grade. Cerul va fi temporar noros și vor mai fi posibile ploi slabe, cu acumulări de apă sub 1 litru pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante, iar dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață.

În ansamblu, Capitala va avea parte de o zi relativ blândă, cu temperaturi potrivite pentru mijlocul lunii octombrie, chiar dacă norii vor acoperi temporar cerul.

Vremea în marile orașe din România

În Cluj-Napoca, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade Celsius, iar minima nocturnă va coborî spre 8 grade. Cerul va fi noros, în condițiile unei atmosfere răcoroase și umede, caracteristice centrului țării.

În Timișoara, vremea va fi mai blândă, cu o maximă de 17 grade și o minimă de aproximativ 6 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros, dar fără precipitațiile extinse prognozate în regiunile estice.

În Iași, temperatura maximă va ajunge la 13 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 10 grade. Cerul va fi noros, vor exista condiții de ploaie, iar vântul va avea intensificări temporare.

În Craiova, termometrele vor indica aproximativ 18 grade Celsius în timpul zilei, în timp ce noaptea temperatura va coborî spre 6 grade. Cerul va fi parțial noros, iar vremea va fi mai plăcută decât în centrul și estul țării.

În Constanța, maxima va fi de aproximativ 15 grade Celsius, iar minima de 9 grade. Cerul va fi noros, cu posibilitatea apariției ploilor și cu intensificări ale vântului în zona litoralului.

În Brașov, vremea va fi rece, cu o maximă de aproximativ 9 grade Celsius și o minimă de 7 grade. Cerul va fi predominant noros, iar în zona montană apropiată vor exista condiții de precipitații și intensificări ale vântului.

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