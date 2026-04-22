Prognoza meteo azi, 21 aprilie 2026. Ciclonul aduce vreme severă în România: revin temperaturile cu minus în termometre!

De: Paul Hangerli 22/04/2026 | 05:30
Dimineața reapare bruma, sursa-pexels.com

Vremea de mâine aduce un episod rece și instabil pentru această perioadă, cu ploi în multe regiuni și chiar ninsori la munte. Temperaturile scăzute și apariția brumei în unele zone indică o răcire accentuată, astfel că dimineața va fi deosebit de rece pentru final de aprilie. Evoluția ciclonului prezent acum în România ne scoate din nou hainele groase din dulap.

Vremea în România

Vremea de mâine se anunță instabilă în mare parte a țării, cu cer variabil, dar predominant noros în regiunile centrale, sudice și sud-estice. Ploile vor fi prezente pe arii extinse, iar la munte vor apărea și ninsori. Temperaturile minime vor fi scăzute pentru această perioadă, situându-se, în general, între -2 și 7 grade, cu risc de brumă spre dimineață.

Nord și vest

În nordul și vestul țării, cerul va fi variabil, cu înnorări temporare. Ploile vor apărea izolat, iar temperaturile minime vor coborî până în jurul valorilor între 0 și 4 grade. Spre dimineață, în unele zone se poate forma brumă.

Sud și sud-est

În sud și sud-est, vremea va fi mai închisă. Cerul va fi noros și va ploua temporar, iar cantitățile de apă pot ajunge la 5 și 10 l/mp pe arii restrânse. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade.

Oltenia și sud-vest

În Oltenia și sud-vest, cerul va fi mai mult noros și va ploua local. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperaturile minime se vor situa între 3 și 6 grade.

Est și nord-est

În est și nord-est, înnorările vor fi temporare, iar ploile vor apărea izolat. Temperaturile vor coborî până la valori între 0 și 5 grade, cu posibilitatea apariției brumei în zonele mai joase.

Centrul țării și zona Carpaților

În centrul țării va ploua în cea mai mare parte a regiunii. În zonele montane și local în Transilvania vor fi precipitații mixte, iar la altitudini de peste 1400 m va ninge și se va depune strat de zăpadă. Temperaturile minime vor varia între -2 și 3 grade.

Dobrogea și zona Mării Negre

În Dobrogea, cerul va fi temporar noros și va ploua local, mai ales în sud. Temperaturile minime vor fi mai ridicate decât în restul țării, între 5 și 7 grade.

Vremea de azi în București

În București, cerul va fi noros și va ploua temporar. Cantitățile de apă vor fi moderate, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 7 grade.

Vremea în marile orașe

La Cluj-Napoca, temperatura minimă va fi de aproximativ 2 și 4 grade, cu ploi și posibil lapoviță.
La Timișoara, se vor înregistra minime de 3 și 5 grade, cu cer variabil și ploi slabe izolate.
La Iași, temperatura va coborî spre 1 și 4 grade, cu înnorări și condiții de ploaie slabă.
La Craiova, minimele vor fi de 4 și 6 grade, cu cer noros și ploi locale.
La Constanța, temperatura va fi de 6 și 7 grade, cu cer temporar noros și ploi slabe.
La Brașov, valorile vor scădea până la -1 și 2 grade, cu precipitații mixte.

