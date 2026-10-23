Prognoza meteo azi, 23 octombrie 2026. Vine potopul peste o parte din România! Ploi puternice, rafale de peste 70 km/h și temperaturi sub zero grade

Vremea se schimbă în România vineri, 23 octombrie 2026, când jumătatea de est a țării va fi cuprinsă de ploi și temperaturi în scădere, în timp ce vestul și sud-vestul vor avea parte de condiții meteorologice mai blânde. Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 23 octombrie, ora 09:00 – 24 octombrie, ora 09:00, în Muntenia, Dobrogea și Moldova sunt așteptate precipitații pe suprafețe extinse, iar la munte vor apărea lapovița și ninsoarea la altitudini mari. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 11 și 21 de grade Celsius, însă în depresiunile din estul Transilvaniei minimele vor coborî până la -2 grade. Bucureștiul va avea o zi rece și ploioasă, iar în marile orașe diferențele de temperatură vor fi semnificative.

Vremea în România

Ziua de vineri, 23 octombrie, va aduce o schimbare importantă a vremii în jumătatea de est a României, unde temperaturile diurne vor scădea, iar cerul va rămâne în general acoperit de nori. Ploile se vor extinde în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, în timp ce în Transilvania vor apărea local, iar în Oltenia vor fi semnalate doar pe spații restrânse.

Precipitațiile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-estul țării sunt posibile descărcări electrice izolate. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 litri pe metru pătrat, însă în anumite zone din Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și Carpații de Curbură pot depăși 20 l/mp.

În regiunile care nu vor fi afectate de răcirea accentuată, temperaturile vor rămâne comparabile cu cele din ziua precedentă, iar cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat, dar va avea intensificări în sud-vestul și estul țării, unde rafalele vor atinge în general 40–50 km/h. La munte, pe creste, viteza vântului va depăși 70 km/h.

Maximele zilei se vor situa între 11 și 21 de grade Celsius, cele mai ridicate temperaturi fiind așteptate în Oltenia. Noaptea, minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor putea ajunge la 11 grade. Dimineața și noaptea, în unele zone se va forma ceață, iar izolat va apărea burnița.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În nordul și vestul României, vremea va fi mai stabilă decât în regiunile estice și sud-estice, iar temperaturile vor rămâne în general apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă. Cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare, însă precipitațiile nu vor avea extinderea prognozată pentru Moldova, Muntenia sau Dobrogea.

În Banat și Crișana, ziua va aduce condiții meteorologice relativ blânde pentru sfârșitul lunii octombrie, deși vântul va putea avea intensificări în sud-vestul țării. În Maramureș și în nordul Transilvaniei, temperaturile vor fi mai scăzute, iar atmosfera va rămâne una tipică de toamnă, cu înnorări temporare și răcire în timpul nopții.

Vremea în sudul și sud-estul țării

Sudul și sud-estul României se vor număra printre regiunile cele mai afectate de schimbarea vremii, deoarece în cea mai mare parte a Munteniei vor fi înnorări persistente și ploi care se vor manifesta pe suprafețe extinse.

Precipitațiile vor avea temporar caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp, cu posibilitatea depășirii pragului de 20 l/mp în anumite zone. Temperaturile vor scădea față de ziua precedentă, iar umezeala și lipsa soarelui vor accentua senzația de răcoare.

În sud-estul țării sunt posibile și descărcări electrice izolate, iar în cursul nopții ceața își va face apariția pe alocuri. În aceste condiții, șoferii vor trebui să fie atenți la vizibilitatea redusă și la carosabilul umed.

Vremea în Oltenia și sud-vestul României

Oltenia va fi una dintre regiunile avantajate din punct de vedere termic, deoarece aici se vor înregistra cele mai ridicate temperaturi ale zilei, cu maxime care pot ajunge până la 21 de grade Celsius. Spre deosebire de Muntenia, unde ploile vor fi extinse, în Oltenia precipitațiile vor apărea doar pe spații mici, iar cerul va fi variabil.

În sud-vestul țării, vântul va prezenta unele intensificări în timpul zilei, cu viteze de aproximativ 40–50 km/h, mai ales în zonele expuse. Chiar și în aceste condiții, vremea va rămâne mai blândă decât în regiunile din estul României.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova, vremea se va răci, iar ploile vor afecta cea mai mare parte a regiunii, fiind însoțite de înnorări persistente. Temperaturile diurne vor fi în scădere față de ziua precedentă, iar atmosfera va deveni mai rece și mai umedă.

Cele mai importante cantități de apă sunt așteptate în sudul Moldovei, unde izolat pot fi depășiți 20 l/mp. În restul regiunii, ploile vor avea intensități variabile, însă cerul va rămâne în general noros. Vântul va avea intensificări temporare în estul țării, cu viteze care vor atinge în general 40–50 km/h, accentuând senzația de frig.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În centrul României, vremea va fi schimbătoare, cu înnorări și ploi locale, în special în zonele afectate de sistemul de precipitații care traversează jumătatea estică a țării. În Transilvania, temperaturile vor varia în funcție de altitudine și de condițiile locale, iar răcirea nocturnă va fi mai accentuată în depresiuni.

Cele mai scăzute temperaturi minime din țară sunt prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei, unde termometrele pot indica până la -2 grade Celsius. În aceste zone vor exista condiții pentru apariția înghețului local, mai ales în timpul nopții și spre dimineață.

La munte, precipitațiile vor fi mixte la altitudini mari, sub formă de ploaie, lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări importante pe creste, unde rafalele vor depăși 70 km/h. În Carpații de Curbură sunt posibile acumulări de apă de peste 20 l/mp, astfel că vremea poate deveni dificilă pentru turiștii care intenționează să parcurgă trasee montane.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

Dobrogea va avea parte de o zi în general închisă, cu ploi care vor afecta cea mai mare parte a regiunii și vor avea temporar caracter de aversă. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10–15 l/mp, iar izolat pot depăși 20 l/mp, în timp ce în sud-est sunt posibile și descărcări electrice.

Vântul va avea intensificări temporare în estul țării, cu viteze de aproximativ 40–50 km/h, iar temperaturile diurne vor fi mai scăzute decât în ziua precedentă. Pe litoral, minimele nocturne vor rămâne printre cele mai ridicate din România, putând ajunge la aproximativ 11 grade Celsius, potrivit prognozei ANM.

Vremea în București

În Capitală, vineri, 23 octombrie 2026, vremea se va răci și va fi în general închisă, iar ploile vor apărea temporar pe parcursul zilei. Potrivit prognozei ANM pentru București, precipitațiile vor acumula cantități de apă de 10–15 l/mp, astfel că locuitorii orașului vor avea parte de o zi umedă și predominant norosă.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa între 14 și 16 grade Celsius. În timpul nopții, termometrele vor indica între 6 și 8 grade, iar ceața își va face apariția, putând reduce vizibilitatea în trafic.

Răcirea va fi resimțită mai ales în comparație cu zilele precedente, când temperaturile au fost mai ridicate, iar vremea a avut un caracter mai blând.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca

La Cluj-Napoca, temperatura maximă este estimată la aproximativ 15 grade Celsius, iar minima va coborî spre 9 grade. Cerul va fi predominant noros, în condițiile în care în Transilvania sunt prognozate ploi locale, iar atmosfera va deveni mai răcoroasă în timpul nopții. Umiditatea ridicată și înnorările vor contribui la senzația unei zile autentice de toamnă.

Timișoara

La Timișoara, meteorologii estimează o maximă de aproximativ 16 grade Celsius și o minimă de 7 grade. Cerul va fi în general variabil, cu perioade însorite, iar vremea va fi mai stabilă decât în sud-estul țării. În Banat, vântul poate avea intensificări temporare, însă ploile nu sunt așteptate pe suprafețe extinse.

Iași

La Iași, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 12 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile prognozate în cea mai mare parte a Moldovei pot afecta și municipiul. Vântul va avea unele intensificări în regiune, iar umezeala atmosferică va fi ridicată.

Craiova

La Craiova, sunt estimate aproximativ 15 grade Celsius în timpul zilei și 11 grade noaptea. Cerul va avea înnorări, iar local sunt posibile precipitații slabe sau burniță, deși în ansamblul Olteniei ploile vor fi restrânse. Vântul va putea prezenta intensificări în sud-vestul țării, iar vremea va rămâne relativ blândă în comparație cu regiunile mai reci.

Constanța

La Constanța, maxima va fi de aproximativ 18 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Cerul va fi în general noros, cu posibilitatea apariției ploilor, în contextul precipitațiilor prognozate în Dobrogea. Vântul va avea intensificări temporare în estul țării, iar vremea va fi umedă pe litoral.

Brașov

La Brașov, temperatura maximă va fi de aproximativ 14 grade Celsius, iar minima va coborî spre 10 grade. Cerul va fi predominant noros, cu posibilitatea apariției burniței sau a unor ploi slabe, în timp ce la altitudini mari, în masivele montane din apropiere, vor fi precipitații mixte. Pe crestele Carpaților, rafalele vor depăși 70 km/h, astfel că vremea va fi dificilă pentru activitățile montane.

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