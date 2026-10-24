Prognoza meteo azi, 24 octombrie 2026. Bucureștenii au parte de o SURPRIZĂ sâmbătă! Câte grade vor fi în Capitală pe 24 octombrie

Vremea din România aduce o schimbare importantă sâmbătă, 24 octombrie 2026, când temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor, iar în vestul țării se vor înregistra maxime de până la 22 de grade Celsius. Potrivit prognozei meteorologice, sfârșitul de săptămână va începe cu o atmosferă mai blândă, însă nu vor lipsi înnorările, ploile slabe și ceața, în special dimineața și noaptea. Diferențele de temperatură vor fi considerabile, deoarece în depresiunile Carpaților Orientali minimele vor coborî până la -4 grade Celsius, în timp ce pe litoral vor putea ajunge la 14 grade.

Vremea în România

Sâmbătă, 24 octombrie 2026, valorile termice vor crește ușor în cea mai mare parte a României, în special pe parcursul zilei, când temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul țării, unde vremea va fi relativ caldă pentru ultima parte a lunii octombrie, în timp ce în regiunile estice și în zonele depresionare atmosfera va rămâne mai răcoroasă.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe suprafețe restrânse din estul și sud-estul țării vor fi posibile ploi slabe. Vântul va sufla în general slab și moderat, cu unele intensificări în sudul Banatului, unde vitezele vor atinge 40–50 km/h.

Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la valori cuprinse între -4 grade Celsius în depresiunile Carpaților Orientali și 14 grade pe litoral. Ceața va apărea local, mai ales dimineața și noaptea, iar izolat se va semnala burniță.

Vremea pe regiuni

Vremea în nordul și vestul țării

În Banat, Crișana și Maramureș, vremea va deveni ușor mai caldă, iar vestul României va beneficia de cele mai ridicate temperaturi ale zilei. Maximele vor putea ajunge la 20–22 de grade Celsius în cele mai calde zone, în timp ce în nordul țării valorile vor fi ceva mai moderate.

În sudul Banatului, vântul va avea unele intensificări, cu viteze de 40–50 km/h, însă în restul regiunii va sufla în general slab și moderat. În Maramureș și în nordul Crișanei vor fi înnorări temporare, iar dimineața și noaptea se poate forma ceață, în special în zonele joase și pe văi.

Vremea în sudul și sud-estul țării

În Muntenia și în sud-estul României, temperaturile vor crește ușor față de ziua precedentă, iar atmosfera va deveni mai plăcută în orele amiezii. Cerul va fi temporar noros, cu posibilitatea apariției unor ploi slabe pe spații mici în sud-estul țării.

Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări semnificative în cea mai mare parte a regiunii. În zonele joase, dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață, iar temperaturile vor scădea treptat după apusul soarelui.

Vremea în Oltenia și sud-vestul României

Oltenia va avea parte de o zi relativ blândă pentru sfârșitul lunii octombrie, cu temperaturi în creștere și perioade în care soarele își va face apariția printre nori. În majoritatea localităților, cerul va prezenta înnorări temporare, însă precipitațiile nu vor reprezenta un fenomen important.

În restul Olteniei, vântul va sufla în general slab și moderat, iar în zonele joase există posibilitatea apariției ceții dimineața și în cursul nopții.

Vremea în estul și nord-estul țării

În Moldova și în nord-estul României, vremea va fi mai schimbătoare, cu înnorări temporare și ploi slabe pe arii restrânse. Temperaturile vor crește ușor față de intervalul precedent, însă valorile diurne vor rămâne mai scăzute decât în vestul țării.

În celelalte zone ale Moldovei, vântul va sufla slab și moderat, iar ceața va putea apărea local dimineața și noaptea. În apropierea Carpaților Orientali, temperaturile nocturne vor coborî mai mult, mai ales în zonele depresionare.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților

În Transilvania și în zona Carpaților, temperaturile vor crește ușor pe parcursul zilei, însă diminețile și nopțile vor rămâne reci. Cerul va avea înnorări temporare, iar în unele zone vor exista perioade cu soare, în special în a doua parte a zilei.

Cele mai scăzute temperaturi din țară sunt așteptate în depresiunile Carpaților Orientali, unde minimele pot coborî până la -4 grade Celsius. În aceste zone, înghețul nocturn va contrasta puternic cu vremea mai blândă din vestul României.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră

În Dobrogea, temperaturile vor crește ușor, iar vremea va avea un aspect variabil, cu înnorări temporare și posibilitatea unor ploi slabe, izolate, în anumite zone ale regiunii.

Pe litoral, minimele regionale pot ajunge până la 14 grade Celsius, valorile fiind mai ridicate decât în zonele depresionare din interiorul țării. Vântul va sufla în general slab și moderat, iar dimineața și noaptea se poate forma ceață.

Vremea în București

În Capitală, sâmbătă, 24 octombrie 2026, vremea se va încălzi ușor, iar temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 18 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, însă nu sunt prognozate precipitații semnificative pentru intervalul analizat.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar atmosfera va fi relativ plăcută în timpul zilei, în special în perioadele în care norii se vor risipi. Spre seară și în cursul nopții, temperatura va coborî până la 6–8 grade Celsius, iar ceața va putea reduce vizibilitatea, mai ales în zonele periferice și în apropierea cursurilor de apă.

Vremea în marile orașe din România

Cluj-Napoca: Sâmbătă, 24 octombrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 13 grade Celsius, iar minima va coborî până la 2 grade. Cerul va fi variabil, cu alternanțe între nori și soare, iar după o dimineață rece atmosfera se va încălzi treptat spre orele amiezii. Probabilitatea precipitațiilor va fi redusă, însă seara și noaptea vremea va redeveni rece.

Timișoara: În municipiul Timișoara sunt așteptate 19 grade Celsius la amiază și o minimă de aproximativ 4 grade, ceea ce va face ca orașul să se numere printre cele mai calde dintre marile centre urbane analizate. Cerul va fi parțial însorit, cu perioade de vreme frumoasă, iar precipitațiile vor fi puțin probabile. După apus, temperaturile vor scădea treptat, accentuând diferența dintre zi și noapte.

Iași: La Iași, temperatura maximă va ajunge la 13 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 9 grade. Cerul va fi predominant noros, iar în prima parte a zilei sunt posibile averse de ploaie, care vor menține atmosfera umedă și răcoroasă. Spre după-amiază, precipitațiile vor deveni mai puțin probabile, însă norii vor continua să domine cerul.

Craiova: În Craiova sunt prognozate 17 grade Celsius la amiază și aproximativ 8 grade pe timpul nopții. Vremea va fi parțial însorită, cu intervale în care soarele va apărea printre nori, iar probabilitatea precipitațiilor va fi foarte redusă. Temperaturile vor crește treptat în a doua parte a dimineții, oferind condiții plăcute pentru activitățile desfășurate în aer liber.

Constanța: La Constanța, maxima va ajunge la aproximativ 18 grade Celsius, iar minima va fi de 10 grade. Ziua va fi predominant însorită, cu unele înnorări trecătoare și șanse foarte mici de precipitații, astfel încât litoralul va beneficia de o vreme mai plăcută decât în multe regiuni din interiorul țării. Spre seară, temperaturile vor coborî treptat, dar atmosfera va rămâne relativ blândă pentru această perioadă.

Brașov: În Brașov, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 14 grade Celsius, iar minima va coborî până la 2 grade. Cerul va prezenta înnorări temporare, cu intervale însorite în a doua parte a zilei, iar precipitațiile vor fi puțin probabile. Dimineața și noaptea vor fi reci, iar în zonele depresionare din apropiere temperaturile pot coborî mai mult.

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