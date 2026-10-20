Prognoza meteo marți, 20 octombrie 2026. Vremea îi ia prin surprindere pe români! Unde vor fi 22 de grade și în ce zone noaptea aduce doar 1 grad

Vremea schimbă din nou registrul în România, iar marți, 20 octombrie 2026, meteorologii anunță temperaturi de până la 22 de grade Celsius, dar și ploi în mai multe regiuni ale țării. În timp ce locuitorii din sud-vest și din extremitatea sudică se vor bucura de o după-amiază neobișnuit de blândă pentru a doua jumătate a lunii octombrie, în Moldova și în estul Transilvaniei vor apărea precipitații, iar în sudul Banatului vântul va atinge viteze de 40–50 km/h. Diferențele de temperatură vor fi importante, mai ales pe timpul nopții, când în depresiunile din estul Transilvaniei se va înregistra doar 1 grad Celsius. Bucureștiul va avea o maximă de aproximativ 20 de grade, însă nici Capitala nu scapă complet de ploi.

Vremea în România. Până la 22 de grade Celsius, ploi și ceață

Potrivit prognozei ANM, vremea va deveni mai caldă în estul și sud-estul României, precum și în anumite zone din centrul țării, în timp ce în celelalte regiuni temperaturile se vor menține la valori apropiate de cele înregistrate în intervalul precedent. Deși ne apropiem de ultima decadă a lunii octombrie, sud-vestul țării va avea parte de o atmosferă relativ blândă, cu temperaturi care vor atinge 22 de grade Celsius.

La nivel național, maximele vor fi cuprinse între 13 și 22 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în sud-vest și în extremitatea sudică a României. Pe timpul nopții, temperaturile vor coborî până la 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest se vor putea înregistra minime de 14 grade Celsius.

Cerul va prezenta înnorări temporare, iar ploile vor apărea local în Moldova și în estul Transilvaniei, precum și pe arii restrânse în Dobrogea și Muntenia. Izolat, cantitățile de apă vor putea depăși 5–10 litri pe metru pătrat, iar dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață în mai multe zone ale țării.

Vântul va sufla în general slab și moderat, însă în sudul Banatului se va intensifica pe parcursul nopții, când rafalele vor atinge viteze de 40–50 km/h.

Vremea în nordul și vestul țării. Temperaturi plăcute, dar vânt puternic în sudul Banatului

În Maramureș, Crișana și Banat, temperaturile vor rămâne apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă, iar vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă a toamnei. În vestul țării, maximele se vor apropia de 20 de grade în unele localități, în timp ce nopțile vor fi mai răcoroase, cu diferențe termice importante între zonele de câmpie și cele depresionare.

Cerul va avea înnorări temporare, însă ploile nu vor fi fenomenul dominant al zilei. În sudul Banatului, situația se va schimba în cursul nopții, când vântul va deveni mai puternic, cu rafale de 40–50 km/h. În Dealurile de Vest, minimele nocturne vor putea ajunge la 14 grade Celsius, printre cele mai ridicate temperaturi ale nopții la nivel național.

Vremea în sudul și sud-estul României. Se încălzește, dar apar și precipitațiile

În Muntenia și în sud-estul țării, temperaturile vor crește față de intervalul precedent, iar în extremitatea sudică maximele se vor putea apropia de 22 de grade Celsius. Atmosfera va fi plăcută în orele amiezii, însă cerul nu va rămâne senin pe tot parcursul zilei, deoarece sunt prognozate înnorări temporare și ploi pe arii restrânse.

Cantitățile de apă vor fi în general reduse, dar izolat se pot acumula peste 5–10 litri pe metru pătrat. Vântul va sufla slab și moderat, iar spre dimineața zilei de miercuri temperaturile vor coborî, cu posibilitatea apariției ceții în anumite localități.

Vremea în Oltenia și sud-vestul țării. Aici se vor înregistra 22 de grade

Oltenia va fi una dintre cele mai calde regiuni ale României marți, 20 octombrie, când temperaturile maxime vor putea ajunge la 22 de grade Celsius. Deși valorile termice nu vor fi foarte diferite de cele din ziua precedentă, locuitorii din sud-vest vor avea parte de o după-amiază blândă, cu temperaturi mai apropiate de începutul toamnei decât de apropierea lunii noiembrie.

Cerul va avea înnorări trecătoare, însă precipitațiile nu vor fi extinse în această regiune. În timpul nopții, temperaturile vor scădea, iar în zonele joase se poate forma ceață, mai ales în apropierea râurilor și în depresiuni.

Vremea în estul și nord-estul țării. Ploile ajung în Moldova

În Moldova, ziua de marți va aduce o creștere a temperaturilor, însă vremea va rămâne schimbătoare, cu înnorări și precipitații locale. Ploile vor afecta mai multe zone din estul și nord-estul țării, iar pe suprafețe mici cantitățile de apă pot depăși 5–10 litri pe metru pătrat.

În Iași, temperaturile vor urca până în jurul valorii de 15 grade Celsius, în timp ce minima va fi de aproximativ 10 grade, potrivit unei prognoze locale consultate pentru 20 octombrie. Sunt indicate și precipitații, ceea ce înseamnă că ziua va avea un aspect predominant umed.

În restul Moldovei, temperaturile vor varia în funcție de localitate și de condițiile atmosferice, iar dimineața și noaptea pot apărea episoade de ceață.

Vremea în centrul țării și în zona Carpaților. Nopți reci și numai 1 grad în depresiuni

În Transilvania, temperaturile vor crește ușor în anumite zone, însă estul regiunii va avea parte de ploi locale și înnorări temporare. În depresiunile intramontane, răcirea nocturnă va fi accentuată, astfel că minimele vor coborî până la 1 grad Celsius, cea mai scăzută valoare anunțată în prognoza națională.

În zona Carpaților, condițiile meteorologice vor fi influențate de altitudine, iar în estul Transilvaniei precipitațiile vor contribui la o atmosferă umedă și răcoroasă. Dimineața și noaptea, ceața se poate forma pe văi și în depresiuni, în timp ce în zonele mai joase ale centrului țării temperaturile din timpul zilei vor fi mai ridicate.

Vremea în Dobrogea și la Marea Neagră. Nopți de până la 14 grade

În Dobrogea, valorile termice vor crește față de intervalul precedent, însă vremea va fi marcată de înnorări temporare și ploi pe arii restrânse. Pe litoral, influența Mării Negre va menține temperaturile nocturne la valori mai ridicate decât în multe regiuni din interiorul țării, minimele putând ajunge la 14 grade Celsius.

Vântul va sufla slab și moderat, iar vremea va fi relativ blândă pentru a doua jumătate a lunii octombrie, chiar dacă norii și precipitațiile vor apărea în anumite intervale ale zilei.

Vremea în București. Maxima ajunge la 20 de grade Celsius

Bucureștenii vor avea parte marți, 20 octombrie, de o zi relativ caldă pentru această perioadă a anului, cu o temperatură maximă de aproximativ 20 de grade Celsius. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar în timpul zilei sunt posibile ploi slabe, cu cantități de apă estimate la aproximativ 1 litru pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante, iar după-amiaza va fi mai plăcută din punct de vedere termic decât dimineața sau orele serii. În noaptea de marți spre miercuri, temperatura minimă se va situa între 6 și 9 grade Celsius.

Vremea în marile orașe. Temperaturile pentru Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Craiova, Constanța și Brașov

În Cluj-Napoca, marți, 20 octombrie, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 16 grade Celsius, în timp ce minima va coborî spre 7 grade. Cerul va fi predominant noros, cu perioade în care norii se vor mai risipi, iar vântul va sufla în general slab. Vremea va rămâne răcoroasă dimineața, însă după-amiaza va aduce condiții mai plăcute pentru activitățile în aer liber.

În Timișoara, temperaturile vor ajunge la aproximativ 18 grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 8 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vremea va fi relativ blândă pentru această perioadă a anului. În sudul Banatului, vântul se va intensifica în cursul nopții, cu rafale care pot atinge 40–50 km/h.

În Iași, marți va fi o zi mai răcoroasă și umedă, cu o temperatură maximă de aproximativ 15 grade Celsius și o minimă de 10 grade. Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor apărea în mai multe intervale ale zilei, în concordanță cu prognoza care indică precipitații locale în Moldova.

În Craiova, vremea va fi mai blândă decât în multe alte orașe din țară, cu o temperatură maximă de aproximativ 19 grade Celsius și o minimă de 9 grade. Cerul va avea înnorări trecătoare, însă precipitațiile nu vor fi fenomenul dominant. Oltenia se va număra printre regiunile cu cele mai ridicate temperaturi ale zilei, maximele regionale putând ajunge la 22 de grade.

În Constanța, temperatura maximă va ajunge la aproximativ 17–18 grade Celsius, iar minima se va situa în jurul valorii de 13 grade. Vremea va fi relativ blândă, însă cerul va avea înnorări temporare și vor fi posibile ploi slabe. Influența Mării Negre va menține temperaturile nocturne la valori mai ridicate decât în interiorul țării.

În Brașov, temperatura maximă va fi de aproximativ 15–16 grade Celsius, iar minima va coborî spre 5–6 grade. Cerul va avea înnorări temporare, iar vremea va fi răcoroasă dimineața și seara, cu posibilitatea apariției ceții în zonele joase. În depresiunile din estul Transilvaniei, temperaturile nocturne vor putea coborî până la numai 1 grad Celsius.

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