Proprietarul apartamentului din Suceava, unde s-a produs o explozie devastatoare, a murit

În decursul serii de luni, o explozie s-a produs într-un apartament din Suceava. Proprietarul, un bărbat în vârstă de 61 de ani s-a stins din viață, din cauza rănilor mult prea grave. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața.

Locatarii unui bloc din Suceava au trecut prin șocul vieții lor, după ce o explozie puternică s-a produs în apartamentul bărbatului care a decedat. După ce ar fi aprins lumina, acesta a fost aruncat în afara blocului. Din cauza arsurilor puternice pe o suprafață de 80% din corp, proprietarul apartamentului în care s-a produs explozia s-a stins din viață. (VEZI ȘI: TRAGEDIE CUMPLITĂ! UN BĂRBAT A FOST ARUNCAT ÎN AER DE O MINĂ PE O PLAJĂ DIN ODESA. SOȚIA ȘI COPILUL ERAU CHIAR LÂNGĂ EL)

Explozie puternică într-un bloc din Suceava

Proprietarul apartamentului a fost transportat la Spitalul Sfântul Spiridon, din Iași. Din cauza condițiilor meteorologice, nu s-a putut efectua transportul lui cu un elicopter SMURD, astfel că, a fost transportat cu ajutorul unei ambulanțe.

Soția acestuia se află în continuare internată în Spitalul Județean Suceava, la secția de Chirurgie plastică. În prezent, medicii fac tot posibilul pentru a-i găsi un loc la spitalele din țară, pe secțiile de Arși, după cum informează antena3.ro.

După ce s-a produs incendiul, focul s-a extins și la apartamentele din apropiere. În urma impactului puternic, 40 de locatari au fost evacuați, iar patru persoane au ajuns la spital. Din fericire, persoanele rănite au fost externate.

Alarma de incendiu a fost dată în jurul orei 4, de către oamenii panicați de întreaga explozie. Un pompier care locuia în apropiere a ajuns la fața locului. (CITEȘTE ȘI: ALERTĂ LA AMBASADA UCRAINEI DIN BUCUREȘTI! ANGAJAȚII AU FOST EVACUAȚI DIN CLĂDIRE, DUPĂ CE S-AR FI DESCOPERIT PLICURI CU EXPLOZIBIL)

,,Eram acasă, eram în concediu și dintr-o dată am auzit o bubuitură puternică, am ieșit pe geam și când am văzut dezastrul am luat câteva haine pe mine și am ajuns aici”, a declarat Ilie Ștefăroiu, pompier, după cum informează observatornews.ro.

În urma exploziei, pagubele sunt mari: apartamente și mai multe balcoane distruse, foarte multe ferestre sparte și 20 de mașini avariate.