Proprietarul azilului în care a murit Zina Dumitrescu se revoltă. Dezvăluiri incredibile: „Eu nu mi-aș lăsa părintele acolo”

La patru ani de când Zina Dumitrescu a trecut la cele veșnice, Ion Cassian, proprietarul căminului de bătrâni în care a locuit celebra creatoare de modă vreme de 8 ani, face dezvăluiri neașteptate. Adevărul a ieșit la iveală după de cazul „azilele groazei” a fost expus public.

În anul 2011, Cătălin Negreanu, fiul Zinei Dumitrescu, și-a internat mama la azilul Casa Snagov, unde a vizitat-o doar de câteva ori. Astfel, în ultimii săi ani de viață, vedeta și-a găsit liniștea și alinarea în brațele personalului de la centru.

Ce spune proprietarul azilului în care a stat Zina Dumitrescu

Oripilat de ce a citit și auzit despre azilele din țară, Ion Cassian rupe tăcerea și spune care este, de fapt, costul real pentru un pacient. Potrivit declarațiilor sale, pentru a avea grijă de un adult, este nevoie de cel puțin 3.000 sau 4.000 de lei. Ca urmare, în cazul în care vedeți prețuri de 2.500 de lei la un astfel de centru, ar trebui să puneți întrebări serioase. De asemenea, patronul centrului nu este de acord cu existența unui program de vizite. În cazul în care observați o astfel de condiție, ceva este, cu siguranță, putred.

”Nu știu exact costul unui pacient, în București, dar am auzit că e și de 2.500 de lei. E o taxă însă foarte mică. Când ceva este mai ieftin, decât e normal, trebuie să-ți pui un mare semn de întrebare. Un proprietar trebuie să plătească lumina, gazele, salariile, tot felul de taxe. Toate au un cost care se reflectă în taxă. Eu nu mi-aș lăsa părintele acolo unde mi se impune taxă mică și un program de vizită. Mi s-ar părea cusut cu ață albă să aibă program de vizită. Eu trebuie să am dreptul să-mi văd părintele când doresc. Vreau să sun la sonerie și să zic: ”Bună ziua, am venit să-mi văd tatăl!”. Așa, pur și simplu, fără să îi anunț din timp. Familiile trebuie să verifice starea de sănătate a rudelor internate, nu e normal să se ajungă la nivelul acesta, să cerșească, e inuman.

Prețul real este între 3.000 și 4.000 de lei, depinde de complexitatea serviciilor, a mâncarii, dacă se folosesc pamperși, etc. Sunt și persoane care au probleme cu deglutiția și atunci e nevoie de un angajat care trebuie să îi dea să mănânce, trebuie pasate alimentele. Păi, din 2.500 de lei, ce îi dai de mâncare, toată luna? Pește congelat? La control se verifică inclusiv frigiderele, termenul de garanție al alimentelor”, a spus Ion Cassian pentru Impact.ro.

