PROSPORT 25 – 1999. Simona, Maria și Andreea, reginele lumii! Și salutul Generației de Aur

Campioană mondială la gimnastică în penultimul an al secolului trecut, Simona Amânar a trecut pe persoană fizică seducătoarea poveste a cuceririi lumii.

În 1999, toate astrele s-au aliniat ca să-i aducă Simonei ceea ce marea performeră merita grație muncii teribile cu care se înfrățise încă din copilărie, o noțiune oricum greu de definit dacă alegi calea gimnasticii de clasă înaltă. Iar Simona noastră, exact asta a făcut!

Atunci, în 1999, Simona Amânar a dus România către al patrulea titlu mondial consecutiv, de data aceasta la competiția găzduită de China, în orașul Tianjin.

Simona, Maria și Andreea, reginele lumii!

Trei ani mai devreme, la Olimpiada din orașul în care vântul avea aripi, Atlanta, Simona obținuse patru medalii, dintre care una fusese de aur, la sărituri, încă una de argint, la sol, și două de bronz, la individual compus și cu echipa.

În anul 2000 avea să devină campioană olimpică, la individual compus și cu echipa, dar și medaliata cu bronz de la sol. În cariera întreagă a cucerit șapte medalii olimpice și 10 medalii la Campionatele Mondiale, câștigând cu România patru titluri mondiale consecutive!

La Olimpiada de la Sydney, în 2000, a reușit, în premieră, o săritură extrem de dificilă, care de atunci îi poartă numele în gimnastica lumii. De altfel, Simona este a doua sportivă din țara noastră inclusă în International Gymnastics Hall of Fame, după Nadia Comăneci.

Revenind pentru o clipă (de miracol și de sinceritate, desigur!), la acele Campionate Mondiale de la Tianjin, din anul de grație 1999, să spunem că Maria Olaru a devenit cea mai bună gimnastă a lumii, aur la individual compus, iar Andreea Răducan a luat de asemenea, medalia de aur în proba de sol.

1999 este și anul în care Rapid București umilește, în Supercupa României, Steaua.

A fost 5-0 pentru echipa lui Mircea Lucescu, în fața celei antrenate de Emerich Jenei. La doar câteva luni după ce Rapid cucerise al doilea titlu din istorie. În fotbal, fusese, cu adevărat, anul Mircea Lucescu!

Se apropia anul 2000, ne pregăteam pentru mileniul al treilea, și încă aveam campioni, lansam încă Legende în sportul mondial, ne puneam credința în alte Legende. La fotbal, încă trăiam pe picior mare și jucam pe marile bulevarde, vorba lui Ioan Chirilă. România se califica, antrenată fiind de Victor Pițurcă, după un 1-1 acasă, cu Portugalia, la ultimul mare Turneu Final al Generației de Aur, Euro 2000, din Belgia și Olanda…

Avea să fie chiar ultimul Mare Turneu pentru Hagi, Gică Popescu, Belodedici, Adrian Ilie, Lupescu, Dorinel Munteanu, Stelea, Prunea, Ionel Ganea sau Viorel Moldovan. Debutau la o astfel de Gală Supremă a fotbalului european Chivu, Mutu și Contra. Dar, chiar și cu ei, povestea mai avea nevoie de câțiva ani pentru a putea merge mai departe!

Niciodată însă atât de departe așa cum o făcuse cu Gică Hagi și Gică Popescu!

1999 a fost un tumultuos în România și în lume. Dacia este vândută către Renault, are loc eclipsă totală de soare cu vizibilitate maximă din România, Putin devine președintele Rusiei după demisia lui Elțîn, moare marele jurnalist sportiv român Ioan Chirilă.

Pentru gimnastica României era un an extraordinar! Atunci, în 1999, Simona Amânar a dus România către al patrulea titlu mondial consecutiv, de data aceasta la competiția găzduită de China, în orașul Tianjin. Ce alte performanțe notabile au fost în acel an? Citește aici – (link articol)

Tu ce făceai în 1999?

#Prosport #Prosport25 #simonaamanar #gimanstica #campioanemondiale #tianjin #Romania #china #partener #NordisGroup #NordisMamaia #realestate #imobiliareromania