PSD nu dă nicio șansă ”guvernului Ciucă” și îl invită pe Klaus Iohannis la negocieri: ”Principala direcție ar putea fi un guvern de specialiști, apolitic”

Prin vocea senatorului Lucian Romașcanu – purtătorul de cuvânt al partidului – social-democrații îl invită pe Klaus Iohannis să se așeze, din nou, la masa negocierilor pentru ca România să aibă un executiv apolitic, format din specialiști, până la organizarea unor alegeri anticipate.

PSD nu dă nicio șansă de a trece prin Parlament guvernului propus de Nicolae Ciucă – în condițiile în care nici USR și nici AUR nu vor vota, așa cum au anunțat -, iar acum transmite că este rândul președintelui României să aibă o implicare activă, anunță GÂNDUL.RO.

”Nu merge așa. Am fost deschiși, am trimis proiect pentru program de guvernare, am zis că suntem dispuși să intrăm cu miniștri, am propus guvern de tehnocrați, dar nimic nu s-a întâmplat. Mingea se pare că se întoarce în terenul domnului Iohannis, care ar trebui totuși, să participe activ la negocieri, din perspectiva de mediator și să rezulte o majoritate, din toate chestiile astea”, a declarat Lucian Romașcanu.

Lucian Romașcanu: ”Soluția pe termen scurt cu domnul Ciucă se pare că este epuizată”

Social-democrații nu văd în guvernul propus de Nicolae Ciucă o formulă viabilă, fiind de părere că o astfel de soluție este deja ”epuizată”.

Klaus Iohannis poate să dizolve Parlamentul României, dacă ”guvernul Ciucă” nu va trece, însă există și varianta de a veni cu o altă propunere de premier desemnat. Dar trebuie să fie ”în serios”, avertizează social-democrații.

”Soluția pe termen scurt cu domnul Ciucă se pare că este epuizată, vedem ce alege președintele, care poate să dizolve Parlamentul, dacă pică și Guvernul Ciucă sau vine cu altă nominalizare, dar de data asta chiar să fie în serios, să ne strângem toți la masă, vedem cum ieșim de aici. Principala direcție ar putea fi un guvern de specialiști, susținut de toată lumea, pe un termen limitat și atunci lucrurile sunt destul de clare”, a mai transmis purtătorul de cuvânt al PSD.